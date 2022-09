dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax rutscht weiter ab

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Der Schock nach den US-Inflationsdaten vom Vortag hat den Dax (DAX 40) auch am Mittwoch im Griff. Nach dem Einbruch der wichtigsten US-Indizes taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex etwa zwei Stunden vor Xetra-Start 0,7 Prozent tiefer auf 13 096 Punkte. Tags zuvor war der Dax mit 13 564 Punkten noch kurz über seine 100-Tage-Linie gestiegen, bevor die überraschend hohe US-Inflation die Anleger kalt erwischte. Der Dow Industrial fiel daraufhin zwischenzeitlich wieder auf das Niveau von Mitte Juli zurück. Parallel zu den tiefroten Aktienmärkten legten der US-Dollar und die Kapitalmarktzinsen in den USA stark zu, was dafür spricht, dass Anleger weitere deutliche Zinserhöhungen durch die US-Notenbank erwarten. Die für den Kurs der Fed so wichtige Kerninflation, die die volatilen Energie- und Lebensmittelpreise außen vor lässt, lag im August überraschend 0,6 Prozent über dem Vormonat und 6,3 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Bei der Commerzbank sprach man mit Blick auf den Aktienmarkt daraufhin von einem "sell everything day" - einem Tag, an dem die Anleger Risiken komplett scheuen, und durch die Bank verkaufen.

USA: - VERLUSTE - Eine unerwartet hohe Inflation hat am Dienstag an den US-Börsen für deutliche Kursverluste gesorgt. Vor allem unter den Technologiewerten, die als besonders zinsabhängig gelten, war nach zuletzt vier Gewinntagen die Enttäuschung groß, dass sich die US-Inflation nur leicht abschwächte. Anleger sehen darin ein Indiz, dass der Druck auf die US-Notenbank Fed bei ihren geldpolitischen Straffungen nicht wirklich nachlässt und weiter eine Rezession droht. Der technologielastige NASDAQ 100 sackte am deutlichsten um 5,54 Prozent auf 12 033,62 Zähler ab. Der marktbreite S&P 500 büßte 4,32 Prozent auf 3932,69 Zähler ein. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schlug sich kaum besser. Er fiel um 3,94 Prozent auf 31 104,97 Punkte. Die Kursgewinne der vergangenen Tage sind damit auf einen Schlag weg.

ASIEN: - VERLUSTE - Rezessionssorgen infolge einer überraschend hohen Inflation in den USA haben am Mittwoch die Börsen Asiens nach unten gezogen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel kurz vor Handelsende um 2,7 Prozent. Der chinesische CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Unternehmen der Festlandbörsen sank um 1,3 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte der Hang Seng 2,4 Prozent ein.

DAX 13188,95 -1,59%

XDAX 13089,30 -2,38%

EuroSTOXX 50 3586,18 -1,65%

Stoxx50 3552,99 -1,13%

DJIA 31104,97 -3,94%

S&P 500 3932,69 -4,32%

NASDAQ 100 12033,62 -5,54%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 143,39 -0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 0,9994 +0,25%

USD/Yen 143,71 -0,59%

Euro/Yen 143,64 -0,32%

ROHÖL:

Brent 92,73 -0,44 USD

WTI 86,89 -0,42 USD

