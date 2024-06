dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax-Stabilisierung geht weiter

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Nach seinem stabilen Wochenstart dürfte sich der DAX am Dienstag zunächst etwas weiter erholen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels 0,4 Prozent höher auf 18 149 Punkte. Tags zuvor war der Dax zwar zwischenzeitlich noch einmal fast an das Tief vom Freitag bei 17 951 Punkten herangelaufen, hatte aber anschließend erneut den Dreh über die runde Marke von 18 000 Punkten geschafft. Sie scheint gemeinsam mit der nicht weit entfernt liegenden 100-Tage-Durchschnittslinie der jüngsten Korrektur im Dax Einhalt zu gebieten. Dabei hilft, dass US-Technologiewerte an der Nasdaq auf weitere Rekordstände voranpreschten. Der Nasdaq-Auswahlindex Nasdaq 100 liegt 2024 inzwischen gut 18 Prozent im Plus. Die Anleger setzen neben dem Boomthema Künstliche Intelligenz (KI) auch weiter auf die Zinswende in den USA, auch wenn die US-Notenbank in der Vorwoche zunächst an ihrer Hochzinspolitik festgehalten hatte. In Europa sehen die Marktstrategen der Bank UBS derweil eine Überreaktion auf das politische Risiko durch die Neuwahlen in Frankreich. Diese biete Chancen, denn der wahrscheinlichste Ausgang sei eine Pattsituation mit anschließenden Kompromissen.

USA: - GEWINNE - Nach einem eher zähen Start in die neue Woche hat die Wall Street am Montag die Rekordjagd der vergangenen Wochen fortgesetzt. Zugpferde waren einmal mehr die Aktien der großen Technologiekonzerne. Der Tech-Index NASDAQ 100 hatte schon im frühen Handel eine weitere Höchstmarke erklommen und diese im Verlauf noch hochgeschraubt. Der marktbreite S&P 500 folgte später ebenfalls mit einem Rekordhoch. Der Dow Jones Industrial hinkte dagegen weiter hinterher. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg auf das fünfte Rekordhoch in Folge. Zur Schlussglocke betrug der Aufschlag 1,24 Prozent auf 19 902,75 Zähler. Er scheiterte im Verlauf nur haarscharf an der Marke von 20 000 Punkten. Der S&P 500 rückte um 0,77 Prozent auf 5473,23 Zähler vor. Der Dow Jones Index legte um mit 0,49 Prozent moderater zu auf 38 778,10 Punkte.

ASIEN: - TOKIO IM PLUS, CHINA DURCHWACHSEN - Eine gute Stimmung an der Wall Street hat am Dienstag auch dem japanischen Aktienmarkt Rückenwind geliefert. In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende um 0,8 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es für den technologielastigen Hang-Seng-Index (Hang Seng) um 0,3 Prozent nach unten, während der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen im späten Handel um 0,1 Prozent zulegte.

DAX 18068,21 0,37%

XDAX 18151,92 0,85%

EuroSTOXX 50 4880,42 0,85%

Stoxx50 4485,45 0,23%

DJIA 38778,10 0,49%

S&P 500 5473,23 0,77%

NASDAQ 100 19902,74 1,24%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 169,04 +0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0720 -0,13%

USD/Yen 157,68 -0,04%

Euro/Yen 169,04 -0,16%

ROHÖL:

Brent 84,12 -0,13 USD

WTI 79,58 -0,14 USD

