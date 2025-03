dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax-Stabilisierung geht weiter

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITERE STABILISIERUNG - Mit Kursgewinnen aus Übersee im Rücken dürfte der DAX am Rosenmontag zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart 0,4 Prozent höher auf 22.643 Punkte. Damit würde er an seine Stabilisierung seit Freitagnachmittag anknüpfen. Das jüngste Rekordhoch bei 22.935 Punkten käme wieder in Sichtweite. Bereits an der Wall Street hatten sich die Indizes am Freitagabend kräftig erholt. Der Dow Jones Industrial hielt - wenn auch nach dem Eklat zwischen Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj mit Mühe - seine 100-Tage-Linie im Chart. Der S&P 500 schaffte es wieder darüber. Diesen positiven Trend nahmen am Morgen die Börsen in Asien auf. Berichten zufolge will China Stützungsimpulse setzen, um trotz der US-Zollerhöhung sein Wachstumsziel zu untermauern. Zudem drohte man den USA mit Gegenmaßnahmen. Derweil ist es laut dem Marktexperten Stephen Innes von SPI Asset Managers aus Investorensicht nur noch eine Frage der Zeit, wann die US-Notenbank die Zinsen senken wird. Grund sei die schwächelnde US-Wirtschaft. Umso mehr im Fokus steht am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht.

USA: - GEWINNE - Erholung lautete am Freitag das Motto an den US-Börsen nach den heftigen Kursverlusten vom Vortag, vor allem an der Technologiebörse Nasdaq. Der Index NASDAQ 100 beendete mit einem Aufschlag von 1,62 Prozent auf 20.884,41 Punkte zunächst einmal die scharfe Talfahrt der vergangenen Tage. Am Vortag hatten vor allem hohe Kursverluste der NVIDIA-Aktie die gesamte Tech-Branche mit nach unten gezogen, allen voran die Halbleiterwerte.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - An den wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben die Investoren sich am Montag teils zurückgehalten. In Japan erholte sich der Leitindex Nikkei-225 (Nikkei 225) nach einem schwachen Freitag kurz vor Handelsschluss um 1,8 Prozent. Beim Hang Seng in Hongkong reichte es mit einem Plus von zuletzt 0,2 Prozent indes nur für eine Stabilisierung nach dem Freitagsrutsch, während der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien etwas im Minus notierte. Dass sich die Stimmung in den großen und staatlich dominierten chinesischen Industriebetrieben im Februar überraschend aufhellte, half angesichts der fortgesetzten Handelsstreitigkeiten des Landes mit den USA nicht. Einem Bericht der "Global Times" zufolge erwägt die chinesische Regierung Gegenmaßnahmen auf die Importzölle der USA.

DAX 22551,43 0,00%

XDAX 22539,52 0,53%

EuroSTOXX 50 5463,54 -0,17%

Stoxx50 4761,56 -0,01%

DJIA 43840,91 1,39%

S&P 500 5954,50 1,59%

NASDAQ 100 20884,41 1,62%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,51 -0,59%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0416 0,40%

USD/Yen 150,41 -0,06%

Euro/Yen 156,67 0,34%

BITCOIN:

Bitcoin 93.131 -1,21%

(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 73,09 +0,28 USD

WTI 70,03 +0,27 USD

