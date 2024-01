dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax-Stabilisierungsversuch

FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNGSVERSUCH - Am Donnerstag dürfte der Dax (DAX 40) erst einmal nicht wirklich vorwärtskommen. Marktteilnehmer scheinen sich inzwischen immer mehr darauf einzustellen, dass die Notenbanken mit Zinssenkungen keine allzu große Eile haben. Knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex auf 16 430 Punkte und damit nahe seines Schlussstandes vom Mittwoch, als er zwischenzeitlich auf das Kursniveau von Anfang Dezember zurückgefallen war. Damit hatte er von den Kursgewinnen aus der Rally von Oktober bis zum Rekordhoch bei etwas über 17 000 Punkten Mitte Dezember etwa ein Viertel eingebüßt. "Die große Frage ist jetzt, wie weit der Dax fallen muss, bis ein größeres Kaufinteresse entsteht", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Normalerweise müssen in den Wochen nach Jahresbeginn größere Summen an den Märkten angelegt werden. All denen dürfte der jetzige Rücksetzer gelegen kommen."

USA: - MODERATE VERLUSTE - Schwindende Hoffnungen auf rasch sinkende Leitzinsen in den USA haben die US-Aktienmärkte am Mittwoch belastet. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss mit einem Minus von 0,25 Prozent bei 37 266,67 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es zuletzt um 0,56 Prozent auf 4739,21 Zähler abwärts. Der technologielastige NASDAQ 100 fiel um 0,56 Prozent auf 16 736,28 Punkte. Nachdem tags zuvor zunächst US-Notenbank-Direktor Christopher Waller die Erwartungen an rasch sinkende Zinsen 2024 gedämpft hatte, folgte am Mittwoch Christine Lagarde , die Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Sie verwies für die Eurozone auf ein gewisses Maß an Unsicherheit und einige Frühindikatoren, die noch nicht das gewünschte Niveau erreicht hätten.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Donnerstag zurückgehalten. Der CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen stand weiter unter Druck und fiel zuletzt um 0,7 Prozent. In Hongkong stabilisierte sich der jüngst sehr schwache Hang-Seng-Index (Hang Seng) mit plus 0,4 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 trat unterm Strich nahezu auf der Stelle. Gewinne gab es in Südkorea und Taiwan.

DAX 16431,69 -0,84

XDAX 16426,53 -0,63

EuroSTOXX 50 4403,08 -0,98

Stoxx50 4033,40 -0,96

DJIA 37266,67 -0,25

S&P 500 4739,21 -0,56

NASDAQ 100 16736,28 -0,56

RENTEN:

Bund-Future 134,24 +0,02%

Euro/USD 1,0898 0,16

USD/Yen 147,85 -0,23

Euro/Yen 161,13 -0,07

Brent 78,18 +0,30 USD

WTI 73,06 +0,50 USD

