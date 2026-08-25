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25.08.2026 07:30:38

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax trotzt schwierigem Umfeld

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE ERWARTET - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften auch am Dienstag vorsichtig bleiben vor womöglich wegweisenden Ereignissen im weiteren Wochenverlauf. Dazu zählen NVIDIA-Quartalszahlen am Mittwoch und Signale zur US-Geldpolitik, wenn am Freitag Fed-Präsidenten Kevin Warsh auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole spricht. Zwei Stunden vor dem Auftakt wurde der Leitindex vom Broker IG auf 26.160 Punkte taxiert. Mit einem dann 0,2 Prozent höheren Auftakt wird der DAX also weiter über 26.000 Punkten gesehen.

USA: - DURCHWACHSEN - Technologieaktien haben am Montag in den USA wieder einmal geschwächelt. Standardwerte legten dagegen überwiegend moderat zu. Negative Vorgaben aus Asien, die am Mittwoch nachbörslich anstehenden Quartalszahlen Nvidia sowie Spekulationen über Preiserhöhungen wegen steigender Kosten bei der KI-Chip-Koryphäe Nvidia verunsicherten. Im Blick stand zudem die Pressekonferenz der US-Regierung zu Wirtschaftssanktionen gegen den Iran, die die Anleger an den US-Börsen aber kaum bewegte. Der überwiegend mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial ging mit plus 0,26 Prozent auf 53.417,16 Punkte aus dem Tag. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,28 Prozent auf 7.652,86 Zähler, während der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 0,97 Prozent auf 29.023,18 Punkte einbüßte.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Anleger warten weiter auf aktuelle Geschäftszahlen des KI-Chipkonzerns Nvidia zur Wochenmitte sowie mögliche geldpolitische Signale von US-Notenbank Chef Kevin Warsh am Freitag. Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte im späten 0,4 Prozent im Plus. Der südkoreanischen Kospi-Index war kaum verändert. In China sank der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen um 0,2 Prozent, während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,4 Prozent fiel. Im Iran-Krieg signalisierte die US-Regierung derweil am Vorabend den Wandel hin zu einem "Wirtschaftskrieg", bei dem Teheran komplett von der Weltwirtschaft isoliert werden soll. Experten bezeichneten die US-Pläne als unpräzise. "Die entscheidende Frage ist, wie aggressiv die USA Sekundärsanktionen gegen die wichtigsten Handelspartner des Iran - insbesondere China - durchsetzen werden", schrieb die Commerzbank.

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Stoxx50 5.480,89 -0,15%

DJIA 53.417,16 0,26%

S&P 500 7.652,86 -0,28%

NASDAQ 100 29.023,18 -0,98%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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DEVISEN:

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Euro/USD 1,1656 -0,07%

USD/Yen 159,30 0,12%

Euro/Yen 185,67 0,06%

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BITCOIN:

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Bitcoin 80.420 1,82%

(USD, Bitstamp)

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ROHÖL:

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Brent 92,14 -0,03 USD

WTI 85,10 +0,09 USD

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/mis

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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.
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