dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax weiter erholt

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITER ERHOLT ERWARTET - Am deutschen Aktienmarkt dürfte es einen freundlichen Start in die neue Börsenwoche geben. Anleger könnten sich für Hinweise auf eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed positionieren, die tendenziell positiv für die Aktienmärkte wäre. An den asiatischen Börsen setzte sich zum Wochenauftakt bereits eine klar positive Tendenz durch, die an Europas Börsen ihre Fortsetzung finden dürfte. So taxierte der Broker IG den DAX gut zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung 0,4 Prozent höher auf 18.500 Punkte. Um diese Marke herum pendelt der deutsche Leitindex schon seit Wochen. Die Spanne reicht von etwa 18.000 Zählern bis zum Rekordhoch von Mitte Mai bei knapp 18.900 Punkten. Die Devisenexperten von der Commerzbank erwarten, dass die Fed am Mittwoch den Weg bereitet für eine Zinssenkung im September. Die Notenbanker könnten demnach darauf hinweisen, "dass die jüngsten Inflationszahlen die Zuversicht unter den Offiziellen verbessert haben". Auch die Geldpolitik der japanischen Notenbank Fed rückt im Wochenverlauf in den Blick. Sie könnte den Kurs des Yen beeinflussen. Dieser hatte sich jüngst zum US-Dollar stark erholt, was Experten ebenfalls ein Stück weit für den jüngsten Rücksetzer des US-Aktienmarktes verantwortlich machen.

USA: - IM PLUS - Am Ende einer sehr schwachen Woche ist den US-Techwerten am Freitag eine Erholung geglückt. Die wichtigsten Indizes legten in New York zum Wochenschluss um jeweils ein Prozent zu. Noch stärker nach oben ging es für den Leitindex Dow Jones Industrial. Dabei half ein Kurssprung bei den Aktien des Mischkonzerns 3M. Der Dow zog um 1,64 Prozent auf 40.589,34 Punkte an. Auf Wochensicht ergibt sich ein Plus von 0,75 Prozent. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 1,11 Prozent auf 5.459,10 Punkte nach oben. Der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 gewann 1,03 Prozent auf 19.023,66 Punkte. Angesichts einer durchwachsenen Quartalsberichtssaison von Techunternehmen beläuft sich sein Wochenminus auf 2,56 Prozent. Am Donnerstag hatte das Börsenbarometer noch einen Stabilisierungsversuch abgebrochen.

ASIEN: - GEWINNE - Mit Rückenwind von der Wall Street haben die Börsen Asiens am Montag überwiegend zugelegt. Am US-Aktienmarkt hatten sich vor dem Wochenende Techwerte erholt, und auch Standardwerte waren gefragt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um 2,5 Prozent. Er war zuletzt im Sog eines zum US-Dollar deutlich erholten Yen-Kurses unter Druck geraten. Aktuell hat sich der Yen ein Stück weit stabilisiert. In den Fokus rückt nun der Zinsentscheid der japanischen Notenbank zur Wochenmitte. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen fiel indes um 0,3 Prozent, während der techwertelastige Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,8 Prozent zulegte. Gewinne gab es auch in Australien, Indien und Südkorea.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

DEVISEN:

ROHÖL:

