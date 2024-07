dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax weiter erholt erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE ERWARTET - Nach dem starken Vortag dürfte der DAX seine Gewinne am Donnerstag noch etwas ausbauen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 18.408 Punkte. Damit würde er seine 50-Tage-Durchschnittslinie bei aktuell 18.402 Punkten einem neuerlichen Test unterziehen. Sie hat den Dax in den vergangenen Wochen in einer Seitwärtsbewegung gehalten, und auch noch das Juli-Hoch von 18.460 Punkten eingefangen. In der US-Technologiebörse Nasdaq hatte es tags zuvor gleich zu Beginn des verkürzten Handels Rekordstände gegeben. Nach dem europäischen Handelsende ging es aber noch etwas weiter aufwärts und NASDAQ 100 sowie Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) schlossen mit Bestmarken. Feiertagsbedingt wird an diesem Donnerstag in den USA nicht gehandelt.

USA: - TECHWERTE WEITER GEFRAGT - Der Höhenflug an der Technologiebörse Nasdaq hat sich zur Wochenmitte fortgesetzt. Hatte der Auswahlindex NASDAQ 100 am Dienstag ein Rekordhoch nur um Haaresbreite verpasst, so schwang sich der Index am Mittwoch zu einer Höchstmarke auf. Mit einem Plus von 0,87 Prozent auf 20.186,63 Zähler setzte sich der Nasdaq 100 von der runden 20.000er-Marke nach oben ab. Einen Tag vor dem Feiertag "Independence Day" endete der Handel zwei Stunden früher als sonst, am Donnerstag bleiben die US-Börsen geschlossen. Deutlich ruhiger ging es im Leitindex Dow Jones Industrial zu, der 0,06 Prozent niedriger bei 39.308,00 Zählern schloss. Der marktbreite S&P 500 beendete den Handel 0,51 Prozent höher bei 5.537,02 Zählern und erreichte wie der Nasdaq 100 eine Höchstmarke.

ASIEN: - NIKKEI AUF REKORDKURS - Der japanische Leitindex Nikkei 225 hat sich am Donnerstag mit einem Plus von zuletzt 0,9 Prozent weiter seinem Rekordhoch genähert. Börsianer verwiesen auf eine weiterhin gute Stimmung der Anleger mit Blick auf die Entwicklung der Unternehmensgewinne und den weiterhin schwachen Yen. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen sank im späten Handel hingegen um 0,2 Prozent, während der technologielastige Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong nur knapp im Minus notierte.

DAX 18374,53 1,16%

XDAX 18413,44 1,26%

EuroSTOXX 50 4965,80 1,21%

Stoxx50 4508,77 0,40%

DJIA 39308,00 -0,06%

S&P 500 5537,02 0,51%

NASDAQ 100 20186,63 0,87%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 130,72 -0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0785 -0,03

USD/Yen 161,54 -0,09

Euro/Yen 174,23 -0,11

ROHÖL:

Brent 86,87 -0,47 USD

WTI 83,35 -0,53 USD

