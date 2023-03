dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax weiter im Aufwind

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Der Dax (DAX 40) könnte am Freitag eine starke Erholungswoche mit einem weiteren Gewinntag vollenden. Die Wogen der jüngsten Banken-Turbulenzen und der Zins-Unsicherheit haben sich in den vergangenen Tagen beruhigt und dies dürfte am Freitag zunächst auch so bleiben. Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor dem Handelsbeginn 0,3 Prozent höher auf 15 567 Punkte. Seinen Wochengewinn würde er damit auf gut vier Prozent steigern. Das Anfang März erreichte Jahreshoch von 15 706 Zählern rückt auch wieder näher. Rückenwind liefern einmal mehr die US-Börsen, die am Vortag im späten Handel zulegten. "Im Moment haben wir an den Börsen wieder das klassische, alte Bild. Die Wall Street gibt den Takt vor. Und Dax & Co. nehmen positive Vorgaben aus Übersee gerne auf", sagte am Morgen der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Der US-Technologie-Index NASDAQ 100 erreichte ein neues Jahreshoch und könnte am Freitag erstmals seit August wieder über die 13 000 Punkte steigen. Indikationen weisen am Morgen darauf hin. Im Dax sind die Verluste seit dem Kollaps der Silicon Valley Bank, die die Bankenprobleme mit ins Rollen brachte, quasi wieder ausgeglichen. "Doch die Stimmung ist aktuell so positiv, dass von Gewinnmitnahmen noch keine Rede ist", sagte Altmann. Neben Wirtschaftsdaten aus China stehe nun am Freitag die Inflation in der Eurozone im Fokus. Trotz einer rückläufigen Jahresrate glaubt er, dass die Monatsrate deutlich zu hoch bleibt. Dies unterstreiche den Bedarf für weitere geldpolitische Straffungen durch die EZB.

USA: - GEWINNE - Die Erholung an den Aktienmärkten in den USA hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stieg um 0,43 Prozent auf 32 859,03 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit drei Wochen. Börsianern zufolge hat der Index mit den jüngsten Gewinnen nun auch den Mitte Februar begonnenen Abwärtstrend nach oben verlassen. Mit Blick auf die jüngsten Turbulenzen im Bankensektor macht sich seitens der Investoren zunehmend eine entspanntere Haltung breit. Am US-Bondmarkt setzen Anleger mittlerweile nicht mehr verstärkt auf sichere Papiere. Der S&P 500 Sektor der Finanzaktien hat sich vom jüngsten Tief in der vergangenen Woche mittlerweile merklich stabilisiert. Der marktbreite S&P 500 gewann am Donnerstag 0,57 Prozent auf 4050,83 Zähler. Der technologielastige Index NASDAQ 100 stieg um 0,91 Prozent auf 12 963,14 Punkte.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigesten Börsen Asiens haben am Freitag zugelgt. In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,9 Prozent. Der CSI-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen gewann um 0,2 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong stieg der Hang-Seng-Index (Hang Seng) im späten Handel 0,6 Prozent ein.

DAX 15522,40 +1,26%

XDAX 15541,57 +1,20%

EuroSTOXX 50 4285,42 +1,28%

Stoxx50 3914,12 +0,66%

DJIA 32859,03 +0,43%

S&P 500 4050,83 +0,57%

NASDAQ 100 12963,14 +0,91%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 135,42 +0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0897 -0,07%

USD/Yen 132,94 +0,20%

Euro/Yen 144,87 +0,10%

ROHÖL:

Brent 79,08 -0,19 USD

WTI 74,29 -0,08 USD

