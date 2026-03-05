dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax wieder unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Am Donnerstag dürfte sich der Dax mit Abgaben wieder nach unten in Richtung der 24.000 Punkte orientieren. Die Vortageserholung, die den Leitindex über die runde Marke zurückbefördert hatte, wird damit angesichts des andauernden Iran-Krieges einen Rückschlag erleiden. Der Broker IG taxierte den Leitindex DAX zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,7 Prozent tiefer auf 24.027 Punkte. Der Krieg zieht mit neuen Angriffen immer weitere Kreise. Eine ballistische Rakete fliegt Richtung Nato-Land Türkei, Israel greift weiter Hisbollah-Stellungen im Libanon an, in den Golfstaaten gibt es Drohnen-Attacken auf zivile Ziele, die USA versenken vor Sri Lanka ein Kriegsschiff und durch die Straße von Hormus kommt kaum mehr Öl und Gas. Obendrein wurde eine Explosion an einem Tanker im Persischen Golf gemeldet, was die Sorgen um die Handelsschifffahrt neu befeuerte. Die Folge sind wieder anziehende Ölpreise. Laut dem Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management liegt das Problem nicht im getroffenen Tanker, sondern der Erkenntnis, dass die Kriegshandlungen neben Militäranlagen nun offenbar auch den globalen Handel ins Visier nehmen. Hierzulande läuft die Berichtssaison am Donnerstag auf vollen Touren mit Resultaten der Dax-Konzerne Merck und DHL (DHL Group (ex Deutsche Post)), die auf der Agenda ergänzt werden von Unternehmen aus der zweiten und dritten Börsenreihe. Außerdem steht im KI-Bereich ein optimistischer Ausblick des US-Chipkonzerns Broadcom im Blick.

USA: - MODERATE ERHOLUNG - Der Dow Jones Industrial hat sich am Mittwoch ein Stück weit von seinen Vortagesverlusten erholt. Ein Grund dafür waren positive Nachrichten aus der Dienstleistungsbranche: In dem Sektor hat sich die Stimmung im Februar unerwartet verbessert. Zudem fiel der Unterindex für bezahlte Preise überraschend und erreichte den niedrigsten Stand seit fast einem Jahr. Ferner stabilisierten sich die Ölpreise nach dem jüngsten Schub im Zuge des Iran-Krieges. Dies dämpfte die jüngsten Inflationssorgen. Der Leitindex Dow legte um 0,49 Prozent auf 48.739,41 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,78 Prozent auf 6.869,50 Zähler. Für den technologielastigen und schwankungsanfälligen NASDAQ 100 ging es um 1,51 Prozent auf 25.093,68 Punkte nach oben.

ASIEN: - GEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Donnerstag zugelegt. Sie folgten damit aber lediglich der Erholung der Börsen Europas und der USA, für die sich am schon wieder Verluste abzeichneten. Bestimmendes Thema bleibt der Iran-Krieg und die damit verbundenen Sorgen in puncto Öl- und Erdgasversorgung. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg kurz vor dem Handelsende um 1,7 Prozent. Mit Blick auf China gewann der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong zuletzt 0,1 Prozent. Der CSI-300-Index (CSI 300) der chinesischen Festlandbörsen zog um 0,7 Prozent an.

DAX 24205,36 1,74%

XDAX 24250,02 1,06%

EuroSTOXX 50 5870,92 1,72%

Stoxx50 5101,67 1,29%

DJIA 48739,41 0,49%

S&P 500 6869,50 0,78%

NASDAQ 100 25093,68 1,51%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 128,80 -0,16%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1594 -0,40%

USD/Yen 157,22 0,08%

Euro/Yen 182,27 -0,32%

BITCOIN:

Bitcoin 72.447 -0,34%

(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 83,99 +2,59 USD

WTI 77,50 +2,84 USD

