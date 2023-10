dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax wohl kaum bewegt

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KAUM BEWEGT - Nach dem ruhigen Wochenstart dürfte der Dax (DAX 40) am Dienstag zunächst weiter auf der Stelle treten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund drei Punkte tiefer auf 15 235 Punkte. Tags zuvor war der Dax zunächst bis auf 15 103 Punkte gefallen, hatte dann aber mit den US-Börsen ins Plus gedreht. Nach dem europäischen Handelsende tat sich dort aber nicht mehr viel. Nach der massiven Verunsicherung im angeheizten Nahost-Konflikt gilt das Prinzip Hoffnung angesichts diplomatischer Bemühungen um Deeskalation.

USA: - GEWINNE - Die US-Börsen sind mit deutlichen Gewinnen in die neue Woche gestartet. Die wichtigsten Indizes zogen am Montag um jeweils rund ein Prozent an, der Nasdaq-100 mit 1,2 Prozent etwas mehr als der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial). Händler verwiesen als Antrieb auf diplomatische Bemühungen, eine Ausweitung des Krieges zwischen Israel und der Hamas über die Region hinaus zu verhindern. US-Präsident Joe Biden sagte kurzfristig eine Reise in den Bundesstaat Colorado ab. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass er in dieser Woche eine Reise nach Israel plant.

ASIEN: - FREUNDLICH - Die asiatischen Börsen folgten am Morgen dem positiven Trend an den US-Börsen - auch hier galt die Hoffnung im Nahost-Konflikt als Treiber. Ein Anlagestratege legt seinen Fokus vor allem auf den Iran und eine drohende Versorgungsunterbrechung mit Öl . In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um knapp ein Prozent zu. Der chinesische CSI 300 gewann 0,4 Prozent an Wert. In Hongkong bewegte sich der Hang-Seng-Index (Hang Seng) zuletzt 0,7 Prozent höher.

^

DAX 15237,99 +0,34%

XDAX 15248,58 +0,74%

EuroSTOXX 50 4149,86 +0,33%

Stoxx50 3944,84 +0,06%

DJIA 33984,54 +0,93%

S&P 500 4373,63 +1,06%

NASDAQ 100 15172,73 +1,18%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 128,81 -0,23%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0550 -0,10%

USD/Yen 149,56 +0,04%

Euro/Yen 157,79 -0,05%

°

ROHÖL:

^

Brent 89,53 -0,12 USD

WTI 86,38 -0,28 USD

°

/tih