dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Erholung dank Amazon

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - ERHOLT - Nach dem Rückschlag des Dax (DAX 40) am Vortag sorgt der Internetriese Amazon am Freitag für wieder etwas bessere Stimmung am deutschen Aktienmarkt. Damit setzen sich die zuletzt deutlichen Schwankungen fort. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,40 Prozent höher auf 15 430 Punkte. Neben Spekulationen über das Tempo der geldpolitischen Straffung in den USA sowie womöglich auch bald in Europa bestimmt aktuell die Berichtssaison der Unternehmen das Geschehen - und dabei vor allem die großen US-Techkonzerne. So waren starke Zahlen der Google(Alphabet C (ex Google))-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und ein enttäuschender Geschäftsausblick des Facebook-Mutterkonzerns Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) in den vergangenen Tagen für ein kräftiges Auf und Ab verantwortlich. Am Donnerstag sorgte nun der weltweit größte Online-Händler Amazon nach US-Börsenschluss mit seinen Resultaten für eine positive Überraschung. Die Unternehmensgewinne sind und bleiben das Kernthema der Stunde an den Börsen, sagt Portfoliomanager Thomas Altmann vom QC Partners. Mit Blick auf die Zinswende vertrauten Investoren offenbar aktuell noch darauf, dass die Notenbanken die Leitzinsen nur in einem Umfang und Tempo erhöhten, das Wirtschaft und Unternehmen nicht zu stark ausbremse. Dennoch richten sich die Augen zum Wochenschluss vor allem auf den monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. So achtet die US-Notenbank Fed bei ihrer Geldpolitik auch stark auf die Job- und Lohnentwicklung in den USA.

USA: - VERLUSTE - Geschockt vom Quartalsbericht der Facebook-Mutter Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) hat die technologielastige Nasdaq-Börse ihre jüngste Erholungsrally schlagartig abgebrochen. Der Index NASDAQ 100 erlitt am Donnerstag den größten prozentualen Tagesverlust seit September 2020. Die Standardwerte an der Wall Street gerieten weniger stark unter Druck. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) gab nach vier Gewinntagen in Folge um 1,45 Prozent auf 35 111,16 Punkte nach. Der den breiten Markt abdeckende Index S&P 500 fiel um 2,44 Prozent auf 4477,44 Punkte. Der Nasdaq 100 sackte um 4,22 Prozent auf 14 501,11 Punkte ab.

ASIEN: - GEWINNE - Eine überraschend gute Geschäftsentwicklung des Internetkonzerns Amazon hat den Börsen Asiens am Freitag Rückenwind geliefert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 0,7 Prozent. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong legte nach einer längeren Feiertagspause zuletzt um mehr als 3 Prozent zu.

^

DAX 15368,47 -1,57%

XDAX 15338,29 -1,85%

EuroSTOXX 50 4141,02 -1,92%

Stoxx50 3737,04 -1,76%

DJIA 35111,16 -1,45%

S&P 500 4477,44 -2,44%

NASDAQ 100 14501,11 -4,22%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 166,56 -0,23%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1462 0,28%

USD/Yen 114,92 -0,02%

Euro/Yen 131,72 0,26%

°

ROHÖL:

^

Brent 91,45 +0,34 USD

WTI 90,82 +0,55 USD

°

/mis