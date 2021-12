dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Erholung erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG ERWARTET - Der Dax (DAX 40) dürfte nach dem Dämpfer zum Wochenstart auf Erholungskurs gehen. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex am Dienstag 0,96 Prozent höher auf 15 385 Punkte. Gestern griff der Ausverkauf wegen der Omikron-Sorgen und des drohenden Scheiterns von US-Präsident Joe Bidens mit seinem Konjunktur-Paket von Asien aus auf die europäischen und amerikanischen Märkte über. Am Morgen kommt aus Asien Unterstützung für die europäischen Märkten.

USA: - SCHWACH - Die US-Börsen haben am ersten Tag der Weihnachtswoche an ihre schwache Vorwoche angeknüpft. Die Auswirkungen der Corona-Variante Omikron auf die Wirtschaft, die geldpolitischen Straffungspläne der großen Notenbanken und das drohende Scheitern von US-Präsident Joe Bidens Sozial- und Klimaplänen belasteten am Montag die Kurse. Die US-Großbank Goldman Sachs senkte ihre Wachstumsprognose für die US-Wirtschaft, nachdem der demokratische Senator Joe Manchin am Sonntag verkündet hatte, einem billionenschweren Sozial- und Klimapaket nicht zustimmen zu wollen. Angesichts dieser Gemengelage verlor der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) 1,23 Prozent auf 34 932,16 Punkte.

ASIEN: - ERHOLT - Die Aktienmärkte in Asien haben sich am Dienstag vom schwachen Wochenstart erholt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 2,1 Prozent fester. Anleger griffen auf dem durch die Omikron-Angst gedrückten Kursniveau wieder zu. Der CSI-300-Index (CSI 300), der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, legte zuletzt um 0,6 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann mit 0,8 Prozent etwas deutlicher.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

DEVISEN:

ROHÖL:

