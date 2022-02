dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Erholung erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG ERWARTET - Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Freitag etwas von seinem Einbruch am Vortag im Zuge des russischen Einmarsches in die Ukraine erholen. Gut zwei Stunden vor dem Start auf Xetra taxierte der Broker IG den Dax (DAX 40) zwei Prozent höher auf 14 336 Punkte. Der Kriegsbeginn in Osteuropa hatte am Donnerstag einen Ausverkauf bis auf fast 13 800 Punkte ausgelöst, aus dem Handel ging der deutsche Leitindex dann aber über 14 000 Punkte. In New York war die Stimmung am Markt sogar positiv, mit einem deutlichen Zuwachs bei Technologiewerten. Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners geht aber davon aus, dass die Schwankungen auch in der nahen Zukunft weit überdurchschnittlich hoch bleiben werden. Eine schnelle Beruhigung an den Börsen sei unwahrscheinlich.

USA: - DOW ERHOLT - Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat am Donnerstag die Anleger an der Wall Street nicht mehr nachhaltig schockiert. Nach den Turbulenzen der vergangenen Tage wurden die Anleger im Verlauf mutiger und suchten sich den US-Technologiesektor als Zuflucht aus. Auch eine nachlassende Ölpreisrally half den Kursen. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) war zunächst nochmals deutlich bis auf knapp 32 273 Punkte und damit auf sein tiefstes Niveau seit März 2021 gefallen, dann aber konnte er die Verluste noch mehr als aufholen. Aus dem Handel ging der New Yorker Leitindex 0,28 Prozent höher bei 33 223,83 Punkten. Er beendete damit eine Serie von zuletzt fünf Verlusttagen in Folge.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben sich am Freitag überwiegen von den Kursverlusten am Vortag im Zuge des Krieges in Europa erholt. Der erste Schock an den Märkten über den Einmarsch Russlands in die Ukraine scheint überwunden. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 1,9 Prozent höher. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland legte um ein Prozent zu, während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 Prozent einbüßte.

DAX 14052,10 -3,96

XDAX 14312,44 -1,44

EuroSTOXX 50 3829,29 -3,63

Stoxx50 3541,51 -3,24

DJIA 33223,83 0,28

S&P 500 4288,70 1,50

NASDAQ 100 13974,67 3,44°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 166,81 0,09°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1217 0,16

USD/Yen 115,1905 -0,35

Euro/Yen 129,2105 -0,19°

ROHÖL:

Brent 101,15 2,07 USD

WTI 94,57 1,76 USD°

