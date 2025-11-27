DAX 40

27.11.2025 07:34:38

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Erholung geht Schwung aus

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach seiner dreitägigen Erholung zeichnet sich im DAX am Donnerstag zunächst wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn etwa 0,1 Prozent höher auf 23.747 Punkte. Damit würde es der Dax zurück an seine 21-Tage-Linie schaffen. Im Wochenverlauf hat er sich bisher um 2,7 Prozent erholt, nachdem er am vergangenen Freitag mit 22.943 Punkten zwischenzeitlich auf das Niveau vom Mai abgesackt war. Am Donnerstag findet in den Vereinigten Staaten wegen des Thanksgiving-Feiertags kein Handel statt.

USA: - IM PLUS - Hoffnungen auf eine erneute Leitzinssenkung im Dezember haben die US-Börsen auch am Mittwoch angetrieben. Aussagen von Notenbankchef Jerome Powell und weiterer amerikanischer Notenbanker sowie schwache Konjunkturdaten hatten zuletzt der zeitweise schwindenden Zinsfantasie neue Nahrung gegeben. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,67 Prozent auf 47.427,12 Punkte. Wegen "Thanksgiving" findet am Donnerstag kein und am Freitag nur ein verkürzter Handel an den US-Börsen statt.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag zugelegt. Die Aussicht auf eine Zinssenkung der US-Notenbank noch im Dezember hatte bereits an den US-Märkten für Kursgewinne gesorgt. Dort ruht der Handel an diesem Donnerstag wegen "Thanksgiving". Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte kurz vor dem Handelsende um rund 1,3 Prozent zu. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,4 Prozent und der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,5 Prozent zu.

^

DAX 23.726,22 1,11%

XDAX 23.744,61 0,70%

EuroSTOXX 50 5.655,58 1,47%

Stoxx50 4.798,02 1,17%

DJIA 47.427,12 0,67%

S&P 500 6.812,61 0,69%

NASDAQ 100 25.236,94 0,87%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 129,12 -0,01%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1605 0,09%

USD/Yen 155,96 -0,32%

Euro/Yen 180,98 -0,23%°

BITCOIN:

^

Bitcoin 91.008 0,59%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

^

Brent 58,38 -0,27 USD

WTI 62,80 -0,33 USD°

/jha/

