dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Erholung geht weiter

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG GEHT WEITER - Gestützt durch die anhaltende Stabilisierung an der Wall Street bleibt auch der DAX am Mittwoch wohl auf Erholungskurs. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,7 Prozent höher auf 23.635 Punkte. Die Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine treibt die Kurse. "Viele, die zuletzt vergeblich nach Kaufargumenten gesucht haben, finden sie jetzt", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

USA: - GEWINNE - Die US-Börsen haben am Dienstag nach einem durchwachsenen Handelsbeginn an ihre jüngsten Gewinne angeknüpft. Enttäuschende Konjunkturdaten lieferten weitere Argumente für eine Leitzinssenkung der Notenbank Fed im Dezember. So waren die Umsätze im Einzelhandel im September weniger gestiegen als erwartet. Zudem hat sich die Stimmung der Verbraucher in den USA im November stärker als erwartet eingetrübt. Der Dow stieg um 1,43 Prozent auf 47.112,45 Punkte und baute damit seine Vortagesgewinne deutlich aus.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch zugelegt. Gewinne an den US-Märkten sorgten auch in Asien für gute Stimmung. Die Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine sowie die Aussicht auf eine Leitzinssenkung noch im Dezember in den USA stützten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 kletterte kurz vor dem Handelsende um rund zwei Prozent. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,8 Prozent und der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,2 Prozent zu.

^

DAX 23.464,63 0,97%

XDAX 23.579,36 1,45%

EuroSTOXX 50 5.573,91 0,82%

Stoxx50 4.742,54 0,84%

DJIA 47.112,45 1,43%

S&P 500 6.765,88 0,91%

NASDAQ 100 25.018,36 0,58%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 128,98 -0,07%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1592 0,23%

USD/Yen 156,17 0,05%

Euro/Yen 181,04 0,28%°

BITCOIN:

^

Bitcoin 87.602 0,31%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

^

Brent 62,69 0,21 USD

WTI 58,15 0,20 USD°

/jha/