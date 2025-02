dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Erholung setzt sich fort

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG GEHT WEITER - Nach dem durchwachsenen Wochenstart erhält der Erholungsversuch des DAX am Mittwoch offenbar wieder etwas Schub. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart 0,7 Prozent höher auf 22.570 Punkte. Damit würde er etwa an sein Vortageshoch zurückkehren. Seine jüngste Rekordjagd hatte der Dax in der Vorwoche bei 22.935 Punkten beendet. Starke Vorgaben kommen vor allem von der Börse in Hongkong, wo der Hang Seng einen neuerlichen Höchststand seit dem Jahr 2022 erreichte. Die US-Indizes schwächelten am Vorabend indes weiter.

USA: - DOW STABIL - Kurz vor der mit Spannung erwarteten Quartalsbilanz des Chip-Giganten NVIDIA haben die Investoren an den US-Börsen am Dienstag Vorsicht walten lassen. Der Leitindex Dow Jones Industrial konnte zwar moderat zulegen, ansonsten überwogen aber die Kursverluste. Nvidia-Aktien setzten die jüngste Verluststrecke fort, und mit ihnen andere Tech-Schwergewichte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Am Markt wird gespannt auf die Ergebnisse von des US-Chipkonzerns Nvidia am Abend gewartet. Für den japanischen Nikkei-225 (Nikkei 225) ging es zuletzt um 0,5 Prozent nach unten. Der Hang Seng in Hongkong legte dagegen kräftig um 3,2 Prozent zu, während der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien mit 0,6 Prozent etwas moderater zulegte.

DAX 22.410,27 -0,07%

XDAX 22.539,35 1,06%

EuroSTOXX 50 5.447,90 -0,11%

Stoxx50 4.738,55 0,24%

DJIA 43.621,16 0,37%

S&P 500 5.955,25 -0,47%

NASDAQ 100 21.087,25 -1,24%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,32 -0,11%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,0493 -0,22%

USD/Yen 149,44 0,33%

Euro/Yen 156,82 0,11%°

BITCOIN:

Bitcoin 88.474 -0,12%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

Brent 73,21 0,19 USD

WTI 69,11 0,18 USD°

