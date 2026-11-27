FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - IM PLUS ERWARTET - Der DAX knüpft am Freitag wohl mit Kursgewinnen an seine schwungvolle Erholung vom Vortag an. Zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt wurde der deutsche Leitindex vom Broker IG 0,7 Prozent höher auf 25.397 Punkte taxiert. Er würde damit das Wochenhoch vom Montag wieder testen. Trotz aller Turbulenzen, die es in den vergangenen Tagen vor allem im Technologiesektor gab, steuert der Dax mit 2,4 Prozent Plus auf eine gute Wochenbilanz zu. In Asien bekam die Erholung etwas Schwung, nachdem die technologielastigen Börsen in Japan und Seoul am Vortag erst einmal verhalten reagiert hatten. Die Commerzbank spricht von einer "Erholung der globalen Risikobereitschaft", verweist aber auch auf gedämpfte Handelsvolumina. Nachdem am Vortag in den USA wegen "Thanksgiving" nicht gehandelt wurde, wird gespannt auf die Eröffnung in New York geblickt. Auch am Freitag wird dort am "Black Friday" nur verkürzt gehandelt. Viele Investoren dürften sich deshalb in ein verlängertes Wochenende verabschiedet haben.

USA: - KEIN HANDEL WEGEN EINES FEIERTAGS - In den USA waren die Aktienmärkte am Donnerstag wegen eines Feiertags geschlossen.

ASIEN: - DEUTLICH IM PLUS - In Asien ist es am Freitag an den wichtigsten Aktienmärkten deutlich nach oben gegangen. Experten verwiesen auf die wieder gestiegene Risikobereitschaft, die vor allem die technologielastigen Märkte in Japan und Südkorea stützte. Aber auch in China und Hongkong ging es deutlich nach oben.

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DAX 25215,52 2,08%

XDAX 25246,99 0,47%

EuroSTOXX 50 6014,74 2,04%

Stoxx50 5277,94 1,57%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 122,83 -0,20%

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DEVISEN:

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Euro/USD 1,0979 0,09%

USD/Yen 159,35 0,04%

Euro/Yen 174,95 0,13%

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BITCOIN:

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Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 61.612 1,85%

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ROHÖL:

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Brent 97,28 +0,71 USD

WTI 86,24 +2,56 USD

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/zb