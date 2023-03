dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Erholungsversuch

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - ERHOLT - Die Unterstützung der schweizerischen Nationalbank für die angeschlagene Credit Suisse (Credit Suisse (CS)) dürfte am Donnerstag zunächst für Durchatmen an den Börsen sorgen. Die Großbank sicherte sich bei der Notenbank Milliardenkredite. Das sollte vor allem im zuletzt unter die Räder geratenen Bankensektor, aber auch am Gesamtmarkt eine Stabilisierung und Erholung zur Folge haben. Der Broker IG berechnete den Dax (DAX 40) rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn 1,6 Prozent höher auf 14 970 Punkte. Am Vortag hatte er 3,3 Prozent eingebüßt.

USA: - GEMISCHT - Die US-Börsen haben sich am Mittwoch angesichts neuer Negativ-Schlagzeilen aus dem Bankensektor deutlich besser als Europas Aktienmärkte geschlagen. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) dämmte seine Verluste im Handelsverlauf sichtbar ein und schloss 0,87 Prozent tiefer bei 31 874,57 Punkten. An der Nasdaq-Börse schafften es die Indizes sogar leicht in die Gewinnzone.

ASIEN: - VERLUSTE - Die Börsen in Asien haben die Vortagsturbulenzen in Europa noch ein Stück weit nachvollzogen - vor allem im Bankensektor. Der japanische Nikkei 225 gab um 0,8 Prozent nach. Der Hongkonger Hang-Seng-Index (Hang Seng) verlor zuletzt 1,5 Prozent. Der CSI-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen gab um 0,8 Prozent nach.

^

DAX 14735,26 -3,27%

XDAX 14879,01 -2,32%

EuroSTOXX 50 4034,92 -3,46%

Stoxx50 3731,99 -2,45%

DJIA 31874,57 -0,87%

S&P 500 3891,93 -0,70%

NASDAQ 100 12251,32 +0,42%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 136,34 -0,45%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,06071 +0,28%

USD/Yen 132,7935 -0,46%

Euro/Yen 140,8465 -0,16%

°

ROHÖL:

^

Brent 74,47 +0,78 USD

WTI 68,27 +0,66 USD

°

/tih