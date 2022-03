dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Erneut Kursverluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KURSRUTSCH SETZT SICH FORT - Der Dax (DAX 40) setzt die Talfahrt am Dienstag wegen des Ukraine-Krieges und dessen wirtschaftlichen Folgen fort. Der Broker IG taxierte den Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsstart auf 12 603 Punkte und damit 1,8 Prozent niedriger als zum Xetra-Handelsende am Vortag. Im Börsenjahr 2022 hat er bislang mehr als ein Fünftel eingebüßt, den größten Teil davon seit der russischen Invasion in der Ukraine. "Störungen auf den Energiemärkten und die Gefahren eines geopolitischen Paradigmenwechsels sorgen für ein höchst unberechenbares Umfeld", betonte Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management. Anleger sollten noch nicht auf eine schnelle Entlastung hoffen.

USA: - DEUTLICHE KURSVERLUSTE - Angesichts des fortdauernden Krieges in der Ukraine und weiter steigender Energiepreise sind die Aktienkurse in den USA zu Wochenbeginn erneut unter starken Druck geraten. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) fiel am Montag um 2,37 Prozent auf 32 817,38 Punkte. Damit nahm der Dow wieder Kurs auf das Tief von Ende Februar, als der Index auf den tiefsten Stand seit fast einem Jahr eingeknickt war.

ASIEN: - ERNEUT SCHWACH - Die Talfahrt an den wichtigsten Aktienmärkten in Asien hat sich am Dienstag fortgesetzt. Der Krieg in der Ukraine, kräftig steigende Rohstoff- und Ölpreise sowie die damit verbundene Unsicherheit sorgten weiter für schlechte Stimmung an den Märkten. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 1,7 Prozent tiefer. Der Hang Seng Index in Hongkong büßte zuletzt 0,2 Prozent ein. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland sank um 0,5 Prozent. Bereits zum Wochenstart hatten die Märkte deutlich nachgegeben.

DAX 12834,65 -1,98

XDAX 12653,86 -3,48

EuroSTOXX 50 3512,22 -1,23

Stoxx50 3396,77 -0,83

DJIA 32817,38 -2,37

S&P 500 4201,09 -2,95

NASDAQ 100 13319,38 -3,75°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 166,83 0,04°

DEVISEN:

Euro/USD 1,0865 -0,05

USD/Yen 115,5125 0,21

Euro/Yen 125,5070 0,16°

ROHÖL:

Brent 127,46 4,25 USD

WTI 122,61 3,21 USD°

