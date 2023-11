dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Etwas schwächer zum Start erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - ETWAS SCHWÄCHER - Der Dax (DAX 40) wird am Donnerstag etwas schwächer erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit minus 0,13 Prozent auf 15 210 Punkte. Am Vortag hatte der Dax mit 15 287 Punkten den höchsten Stand seit Mitte Oktober erreicht. Nach seiner starken Vorwoche stehen die Chancen auf einen Bruch des seit Ende Juli bestehenden Abwärtstrends gut. In der Berichtssaison geht es auch am vorletzten Handelstag der Woche nochmal hoch her.

USA: - RICHTUNGSLOS - Die US-Aktienmärkte haben sich zur Wochenmitte nur wenig bewegt und letztlich richtungslos entwickelt. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss mit einem Minus von 0,12 Prozent bei 34 112,27 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,10 Prozent auf 4382,78 Zähler nach oben. Der NASDAQ 100 stieg um 0,11 Prozent auf 15 313,24 Punkte. Die glanzlose Performance an der Wall Street sei darauf zurückzuführen, dass die Anleger nach der jüngsten Kursrally offenbar zögerten, größere Engagements einzugehen, hieß es am Markt. Die Aktien blieben aber auch von Gewinnmitnahmen verschont, da die Zuversicht, dass die US-Notenbank ihre Zinserhöhungsspirale beendet hat, die Märkte weiterhin stützte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 1,5 Prozent höher. Die insgesamt robuste Verfassung der US-Aktienmärkte sorgt hier für Rückenwind. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in Hongkong sank im späten Handel hingegen um 0,4 Prozent und der chinesische CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, büßte 0,1 Prozent ein.

^

DAX 15229,60 0,51

XDAX 15218,31 0,41

EuroSTOXX 50 4178,49 0,60

Stoxx50 3884,10 0,32

DJIA 34112,27 -0,12

S&P 500 4382,78 0,10

NASDAQ 100 15313,24 0,11°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 130,78 -0,01%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0703 -0,07

USD/Yen 151,03 0,02

Euro/Yen 161,64 -0,05°

ROHÖL:

^

Brent 79,46 -0,08 USD

WTI 75,26 -0,07 USD°

/jha/