dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Fed-Zinssignale belasten

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Nach den Zinssignalen der US-Notenbank Fed zeichnen sich am Donnerstag im Dax (DAX 40) zunächst deutliche Verluste ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start ein Prozent tiefer auf 15 624 Punkte. Damit droht nach der Erholung am Mittwoch ein Wochentief. Die Fed hat den Leitzins zwar wie erwartet auf seinem höchsten Niveau seit mehr als zwanzig Jahren nicht verändert. Neue Prognosen der Notenbanker deuten allerdings darauf hin, dass in diesem Jahr noch eine weitere Zinserhöhung anstehen könnte und die Zinsen auch im kommenden Jahr höher sein könnten als zuvor erwartet. Gerade im zinssensitiven Technologiesektor sorgte dies für deutliche Kursverluste, die am Morgen auf Asien überschwappten.

USA: - DOW LEICHT, NASDAQ STARK IM MINUS - Die New Yorker Börsen haben am Mittwoch letztlich klar negativ auf Aussagen der US-Notenbank Fed reagiert. Am besten hielt sich noch der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial), der lediglich um 0,22 Prozent auf 34 440,88 Punkte ins Minus rutschte. Der marktbreite S&P 500 büßte derweil 0,94 Prozent auf 4402,20 Punkte ein. Der schon zuvor schwächelnde technologielastige NASDAQ 100 sackte gar um 1,46 Prozent auf 14 969,92 Punkten ab. Technologiewerte gelten als besonders zinssensibel.

ASIEN: - VERLUSTE - Die Aussicht auf womöglich noch eine Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed in diesem Jahr sowie auf für längere Zeit höhere Zinsen hat die Börsen Asiens am Donnerstag belastet. Die Fed hatte den Leitzins am Vorabend zwar erst einmal unverändert belassen, aber entsprechende Signale gesendet. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, verlor 0,6 Prozent, während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong um 1,3 Prozent nachgab. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank kurz vor dem Handelsende um 1,4 Prozent.

