dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Freundlicher Wochenausklang erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - FREUNDLICHER WOCHENAUSKLANG - Kursgewinne an der Wall Street dürften dem Dax (DAX 40) am letzten Handelstag der Woche den Weg nach oben ebnen. Nach dem Xetra-Schluss am Vortag hatte der US-Leitindex Dow noch um 0,6 Prozent zugelegt und erstmals seit zwei Monaten die Marke von 34 000 Zählern hinter sich gelassen. Die Hoffnung auf eine Pause im Zinserhöhungsreigen der US-Notenbank Fed hatte an den US-Börsen die Kurse befeuert, vor allem die der zinsabhängigen Technologietitel. Der Broker IG taxierte den Dax am Freitagmorgen rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,3 Prozent höher auf 15 770 Punkte.

USA: - DEUTLICHE KURSGEWINNE - Konjunkturdaten haben am Donnerstag insbesondere US-Technologiewerte wieder auf Erholungskurs gebracht und die Erwartungen an steigende Zinsen etwas gedämpft. So gewann der NASDAQ 100 2,03 Prozent auf 13 109,39 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 legte um 1,33 Prozent auf 4146,22 Zähler zu. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) kletterte erstmals seit Mitte Februar wieder über die Marke von 34 000 Punkten und schloss mit plus 1,14 Prozent auch darüber beim Stand von 34 029,69 Punkten.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend zugelegt. Die freundliche Stimmung an den US-Börsen nach den jüngsten Preisdaten hob auch in Asien die Laune der Anleger. Der CSI-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen legte zuletzt um 0,4 Prozent zu. Der technologiewertelastige Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong trat auf der Stelle. In Japan gewann der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel 1,1 Prozent.

DAX 15729,46 0,16

XDAX 15776,00 0,55

EuroSTOXX 50 4363,24 0,67

Stoxx50 4022,46 0,51

DJIA 34029,69 1,14

S&P 500 4146,22 1,33

NASDAQ 100 13109,39 2,03°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 134,92 -0,02%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1068 0,20

USD/Yen 132,5080 -0,05

Euro/Yen 146,6570 0,14°

ROHÖL:

Brent 86,42 0,33 USD

WTI 82,55 0,39 USD°

