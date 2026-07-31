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31.07.2026 07:30:38

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Gewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Stark erholte Techwerte in den USA und Asien sowie die Berichtssaison mit überwiegend positiv aufgenommenen Unternehmenszahlen dürften am Freitag auch am hiesigen Aktienmarkt für Auftrieb sorgen. Der Broker IG taxierte den DAX gut zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels 0,46 Prozent höher auf 25.730 Punkte. Damit nimmt der deutsche Leitindex Kurs auf sein Rekordhoch von 25.900 Punkten von Anfang Juli. Auf Wochensicht deutet sich ein Plus von 2,5 Prozent an, auf Monatssicht sind es fast 3 Prozent. Aktien-Stratege Mislav Matejka von JPMorgan hob in einer Analyse die bisher gut laufende Berichtssaison auf beiden Seiten des Atlantiks hervor.

USA: - KRÄFTIGE GEWINNE - Starke Geschäftszahlen von Microsoft haben der Nasdaq-Börse am Donnerstag eine rasante Erholung beschert. Schnäppchenjäger übernahmen dort das Ruder. Der NASDAQ 100 konterte eine sechstägige Verluststrecke mit einem Kurssprung um 3,36 Prozent auf 28.106,34 Punkte. Enttäuschung bei Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) tat der Begeisterung über den Softwarekonzern keinen Abbruch. Nun dürfte viel an den nachbörslichen Zahlen von Apple und Amazon liegen.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend zugelegt. Starke Geschäftszahlen der US-Techkonzerne Microsoft und Amazon brachten am Abend in den USA den Optimismus im Geschäft mit Künstlicher Intelligenz wieder zurück. Die zuletzt gedrückte Stimmung hellte sich damit global auf. In Südkorea legte der Leitindex Kospi mit fast 16 Prozent besonders stark zu. Der japanische Nikkei 225 gewann im späten Handel rund vier Prozent. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen legte um 1,2 Prozent zu, während der technologiewertelastigere Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong gegen den Trend leicht um 0,1 Prozent nachgab.

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DAX 25.612,03 0,60%

XDAX 25.715,94 1,26%

EuroSTOXX 50 6.344,40 1,53%

Stoxx50 5.459,40 0,88%

DJIA 52.208,06 1,19%

S&P 500 7.437,63 1,66%

NASDAQ 100 28.106,35 3,36%°

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 124,90 0,10%°

DEVISEN:

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Euro/USD 1,1506 -0,18%

USD/Yen 160,77 0,77%

Euro/Yen 184,98 0,58%°

BITCOIN:

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Bitcoin 64.245 -0,73%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

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Brent 87,81 -1,22 USD

WTI 82,18 -1,41 USD°

/jha/

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Asiens Börsen mehrheitlich höher - Erholungsrally in Südkorea
Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich im Plus. Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag deutlich zu. Auch für den deutschen Leitindex ging es aufwärts. Die US-Börsen stiegen kräftig.
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