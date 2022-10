dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Im Minus

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ZUM START ERWARTET - Vor den am Nachmittag erwarteten US-Inflationszahlen dürfte es für den Dax (DAX 40) am Donnerstag nochmals etwas bergab gehen. Nach seiner jüngsten Verlustserie taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor Xetra-Start nochmals 0,3 Prozent tiefer auf 12 131 Punkte. Damit bleiben die Anleger zu Aktien auf Abstand. Zuletzt verzeichnete der Leitindex sechs Tage in Folge Verluste, zur Marke von 12 000 Punkten behält er aber weiter einen gewissen Puffer. Gespannt wird darauf geblickt, welche Rückschlüsse die Verbraucherpreise aus den USA um 14.30 Uhr für die dortige Geldpolitik der Notenbank Fed zulässt. Deren Protokoll von der vergangenen Sitzung hatte am Vorabend deutlich gemacht, dass die Währungshüter keine größere Neigung zeigen, in der Bekämpfung der hohen Inflation nachzulassen. Der Dow Jones Industrial konnte vor diesem Hintergrund seine Gewinne nicht verteidigen. Mit Verlusten an einigen Asien-Börsen geben die Vorgaben dem Dax damit keine positiven Impulse.

USA: - FED-PROTOKOLL BELASTET STIMMUNG - Das jüngste Protokoll der US-Notenbank Fed hat die Anleger an der Wall Street am Mittwoch verschreckt. Zeitweise hatten die wichtigsten Indizes in den USA nach den Aussagen zugelegt. Doch bis zum Handelsschluss war die neu gewonnene Zuversicht schon wieder den Sorgen gewichen. Denn letztlich wurde deutlich, dass die Fed keine größere Neigung zeigt, in der Bekämpfung der hohen Inflation nachzulassen. Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial), der sich als einziger Index fast die ganze Handelszeit im Plus gehalten hatte, schloss letztlich 0,10 Prozent schwächer bei 29 210,85 Punkten. Der S&P 500 beendete den Tag mit minus 0,33 Prozent bei 3577,03 Zählern und damit auf dem tiefsten Stand seit November 2020. Der Technologiewerte-Index NASDAQ 100 gab nach einigem Hin und Her um 0,05 Prozent auf 10785,62 Punkte nach.

ASIEN: - IM MINUS - In Asien haben die Aktienmärkte wegen der schwachen US-Vorgaben nachgegeben. In Japan gab der der Nikkei 225 zuletzt ein halbes Prozent nach. Der chinesische CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Unternehmen der Festlandbörsen büßte noch etwas mehr nach. In der Sonderverwaltungszone Hongkong verlor der technologielaste Leitindex Hang Seng mehr als ein Prozent.

DAX 12172,26 -0,39%

XDAX 12170,23 0,12%

EuroSTOXX 50 3331,53 -0,26%

Stoxx50 3344,87 -0,1%

DJIA 29210,85 -0,1%

S&P 500 3577,03 -0,33%

NASDAQ 100 10785,62 -0,05%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 136,21 -0,16%

DEVISEN:

Euro/USD 0,9704 0,01%

USD/Yen 146,79 -0,08%

Euro/Yen 142,45 -0,08%

ROHÖL:

Brent 92,56 +0,11 USD

WTI 87,23 -0,04 USD

