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20.05.2026 07:35:38

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Im Minus - Warten auf Nvidia-Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Der Schaukelkurs im DAX setzt sich fort: Nach seiner deutlichen Erholung bis Dienstagmittag lässt der deutsche Leitindex am Mittwoch bei schwachen Vorgaben aus Asien zunächst weiter Federn. Der Broker IG taxierte den Dax etwa drei Stunden vor dem Xetra-Start 0,7 Prozent tiefer auf 24.224 Punkte. Tags zuvor war der Dax in der Hoffnung auf Entspannung in Nahost am Mittag bis auf 24.690 Punkte geklettert und hatte damit eine zwei Wochen alte Kurslücke im Chart geschlossen. Danach verließen ihn die Kräfte und das Kursplus schmolz bis zum Handelsende merklich zusammen. In den USA ging dann der Rückschlag der US-Indizes S&P 500 und NASDAQ 100 von ihren jüngsten Rekorden im Zuge der KI-Rally etwas weiter. Die Anleger warten gespannt auf die Zahlen des KI-Riesen NVIDIA, die nun am Abend nach Handelsschluss anstehen. "Wenn Nvidia enttäuscht, könnte es ungemütlich werden", sagte Marktexperte Maximilian Wienke vom Broker Etoro. Nvidia sei längst kein normales Unternehmen mehr, sondern der zentrale Taktgeber des globalen KI-Booms.

USA: - IM MINUS - Die US-Börsen haben am Dienstag weitere Gewinnmitnahmen verzeichnet. Der techlastige Auswahlindex NASDAQ 100 schaffte es kurzzeitig knapp ins Plus, schloss dann aber 0,61 Prozent tiefer bei 28.818,84 Punkten. Mit dem dritten Verlusttag in Folge nach einem Rekordhoch verpuffte erst einmal die Hoffnung, dass die zuletzt pausierende Erholungsrally, die vom Thema Künstliche Intelligenz (KI) getragen wurde, weitergehen könnte. Der marktbreite S&P 500 steht seit seiner Bestmarke vom vergangenen Donnerstag ebenfalls unter Druck. Für ihn ging es am Dienstag letztlich um 0,67 Prozent auf 7.353,61 Punkte nach unten. Der Leitindex Dow Jones Industrial - zu Wochenbeginn einziger Gewinner - verabschiedete sich 0,65 Prozent schwächer mit 49.363,88 Punkten. Sein Rekord datiert noch aus dem Februar und damit vor dem Beginn des Iran-Kriegs.

ASIEN: - NIKKEI DEUTLICH IM MINUS; CSI 300 LEICHT IM PLUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch größtenteils nachgegeben. In Tokio sank der Leitindex Nikkei 225 rund eine Stunde vor Handelsende um eineinhalb Prozent und fiel wieder unter die Marke von 60.000 Punkten. Sollte der Nikkei 225 am Mittwoch erneut sinken, wäre es der fünfte Tag in Folge mit einem Minus. Seit dem vergangene Woche erreichten Rekordhoch von 63.799 Punkten gab der japanische Leitindex rund sechseinhalb Prozent nach. In Hongkong ging es am Mittwoch ebenfalls nach unten. Leichte Gewinne gab es dagegen an den chinesischen Festlandsbörsen.

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Stoxx50 5083,85 0,30%

DJIA 49363,88 -0,65%

S&P 500 7353,61 -0,67%

NASDAQ 100 28818,84 -0,61%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 124,00 +0,06%%

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DEVISEN:

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Euro/USD 1,1603 -0,02%

USD/Yen 158,87 -0,14%

Euro/Yen 184,34 -0,16%

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BITCOIN:

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Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 76.668 -0,12%

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ROHÖL:

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Brent 110,72 -0,56 USD

WTI 103,75 -4,02 USD

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/zb

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Der heimische Aktienmarkt dürfte am Donnerstag leicht nachgeben. Der deutsche Leitindex wird kaum verändert erwartet. Die Börsen in Asien finden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.
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