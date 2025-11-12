dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Im Plus erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG GEHT WEITER - Der DAX könnte am Mittwoch seinen kurzfristigen Abwärtstrend seit dem Rekord Anfang Oktober knacken. Denn der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn etwa ein halbes Prozent höher auf 24.203 Punkte. Der Dax würde damit Kurs auf die nächste Charthürde um 24.500 Punkte nehmen, bevor bei 24.771 Punkten dann sein Höchststand wartet. Weiter im Fokus steht das absehbare Ende des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown), das zuletzt bereits die Markterholung auslöste. Am Mittwochabend deutscher Zeit berät nun das US-Repräsentantenhaus. Wann genau in der Kammer des US-Parlaments über den Übergangshaushalt für die Zeit bis Ende Januar abgestimmt wird, ist unklar. Das Ganze könnte sich bis Donnerstag hinziehen.

USA: - DOW JONES UND S&P 500 IM PLUS, NASDAQ IM MINUS - Nach einem starken Wochenauftakt wegen der Aussicht auf einen Kompromiss im US-Haushaltsstreit ist es am Dienstag an den US-Börsen durchwachsen weitergegangen. Die größer werdende Chance auf ein Ende des Regierungsstillstands machte den Anlegern bei Standardwerten weiter Hoffnung, während bei den Tech-Konzernen wieder neue Zweifel an den hohen Bewertungen aufkamen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 1,18 Prozent auf 47.927,96 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,21 Prozent auf 6.846,61 Zähler. An der Nasdaq jedoch sorgte der überraschende Ausstieg eines Großaktionärs bei NVIDIA schon wieder für einen Stimmungsdämpfer. Der am Vortag besonders deutlich gestiegene NASDAQ 100 verlor 0,31 Prozent auf 25.533,49 Punkte.

ASIEN: - GEWINNE IN JAPAN, VERLUSTE IN CHINA - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg im späten Handel um 0,3 Prozent. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um gut ein halbes Prozent zu, während der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen um 0,2 Prozent fiel. Im Fokus bleibt an den internationalen Börsen auch das absehbare Ende des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown).

DAX 24088,06 0,53%

XDAX 24183,84 0,39%

EuroSTOXX 50 5725,70 1,08%

Stoxx50 4846,26 1,36%

DJIA 47927,96 1,18%

S&P 500 6846,61 0,21%

NASDAQ 100 25533,49 -0,31%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 129,19 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1577 -0,06%

USD/Yen 154,65 0,34%

Euro/Yen 179,04 0,29%

BITCOIN:

Bitcoin 103.304 0,28%

(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 64,93 -0,23 USD

WTI 60,81 -0,23 USD

