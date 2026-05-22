dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Im Plus erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - DAX RÜCKT WIEDER RICHTUNG 25.000 PUNKTE VOR - Bei guten Vorgaben aus Asien zeichnet sich im DAX am Freitag ein starker Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 1,1 Prozent höher auf 24.880 Punkte. Im Hoch lag die Indikation sogar über 24.900 Punkten. Damit rücken die runde Marke von 25.000 Punkten und der knapp darüber verlaufende Korrekturtrend seit dem Rekord Mitte Januar wieder in greifbare Nähe. An der Börse wird wieder einmal auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran gesetzt - und Frieden im Nahen Osten. "Allerdings liegen beide Länder bei der Frage nach dem angereicherten Uran weiterhin weit auseinander. Auch die vom Iran beabsichtigten Zölle für die Straße von Hormus könnten für komplizierte Diskussionen sorgen", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

USA: - LEICHT IM PLUS - Die US-Börsen haben am Donnerstag im Handelsverlauf ihre Schwäche abgeschüttelt und so an ihre Vortagserholung angeknüpft. Gleichzeitig sorgten die zunehmenden Hoffnungen auf eine Verhandlungslösung im Iran-Krieg für etwas Entspannung bei den Ölpreisen. Der Leitindex Dow Jones Industrial drehte ins Plus und gewann am Ende 0,55 Prozent auf 50.285,66 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,17 Prozent auf 7.445,72 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 stieg letztlich um 0,20 Prozent auf 29.357,27 Punkte.

ASIEN: - GEWINNE - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte wegen der wieder aufgekeimten Hoffnung auf einen Frieden im Nahen Osten zugelegt. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 knapp eine Stunde vor Handelsende um knapp drei Prozent auf 63.425 Punkte zu. Damit nähert sich der Nikkei 225 dem erst Mitte vergangener Woche erreichten Rekordhoch von knapp 63.800 Punkten. Auch an den chinesischen Festlandsbörsen und in Hongkong ging es nach oben.

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DAX 24606,77 -0,53%

XDAX 24862,96 0,31%

EuroSTOXX 50 5960,32 -0,26%

Stoxx50 5158,91 -0,11%

DJIA 50285,66 0,55%

S&P 500 7445,72 0,17%

NASDAQ 100 29357,27 0,20%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 125,24 +0,06%

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DEVISEN:

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Euro/USD 1,1615 -0,03%

USD/Yen 159,08 0,06%

Euro/Yen 184,78 0,03%

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BITCOIN:

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Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 77.619 0,08%

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ROHÖL:

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Brent 104,31 +1,73 USD

WTI 97,42 +1,07 USD

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/zb