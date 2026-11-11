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11.11.2026 07:33:38

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Im Plus - Rekordhoch im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Der DAX dürfte auch am Mittwoch in Schlagdistanz zu seinem in der Vorwoche erreichten Rekordhoch von 26.692 Punkten bleiben. Zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels taxierte der Broker IG Markets den deutschen Leitindex mit einem Plus von 0,9 Prozent auf 26.583 Punkte. Wieder etwas anziehende Ölpreise und neue Zinssorgen belasten zunächst nicht. Im Technologiesektor sind die jüngsten Ängste vor einer strengeren Regulierung wieder etwas verflogen. Hierzulande steht die Berichtssaison weiter im Blick unter anderem mit den Quartalszahlen der Dax-Konzerne Brenntag (Brenntag SE), Eon (EON SE), RWE und Siemens Energy.

USA: - VERLUSTE - Eine höhere Teuerung als erwartet und auf steigende Zinsen deutende Aussagen von US-Notenbankern haben den US-Börsen am Dienstag fallende Kurse beschert. Allerdings konnten diese die Verluste gen Handelsende verringern. Etwas stärker abwärts ging es an der technologielastigen Nasdaq, wo der Leitindex NASDAQ 100 0,60 Prozent einbüßte und bei 27.740,80 Punkten aus dem Handel ging. Zuvor hatte sich der Index zwei Börsentage in Folge kräftig erholt. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab am Dienstag mit 0,30 Prozent auf 52.231,89 Zähler weniger stark nach. Im Dow sind die Tech-Giganten nicht so schwer gewichtet wie im Nasdaq 100. Der marktbreite S&P 500 schloss 0,38 Prozent niedriger bei 7.520,93 Punkten.

ASIEN: - GRÖSSENTEILS IM PLUS - In Asien haben am Mittwoch insbesondere technologiewerte-lastigere Börsen zugelegt. So dämpften aktuelle Geschäftszahlen des US-Cloudanbieters Coreweave die Sorgen über in puncto seines mit hohen Schulden aufgebauten Geschäfts. Bedenken hinsichtlich der Verschuldung des Unternehmens hatten zuletzt im gesamten KI-Bereich Sorgen hinsichtlich der Finanzierung und der Rentabilität des massiven Rechenzentrenausbaus aufkommen lassen. Der Nikkei 225 notierte kurz vor dem Handelsende 1,3 Prozent höher. Der südkoreanische Kospi stieg um 2,4 Prozent. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Festland-Werten in China gewann indes nur moderat hinzu, während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,8 Prozent sank.

^

DAX 26347,45 0,31%

XDAX 26524,81 0,38%

EuroSTOXX 50 6327,87 0,59%

Stoxx50 5463,95 0,28%

DJIA 52231,89 -0,30%

S&P 500 7520,93 -0,38%

NASDAQ 100 27740,80 -0,60%

°

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 122,48 -0,11%

°

DEVISEN:

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Euro/USD 1,1157 -0,05%

USD/Yen 158,81 0,01%

Euro/Yen 177,20 -0,04%

°

BITCOIN:

^

Bitcoin 73.798 0,14%

(USD, Bitstamp)

°

ROHÖL:

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Brent 92,37 +0,88 USD

WTI 86,52 +0,48 USD

°

/mis

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Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein uneinheitlicher Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.
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