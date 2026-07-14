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14.07.2026 07:30:38

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Iran-Krieg belastet Dax etwas

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Der auf den höchsten Stand seit einem Monat gestiegene Ölpreis dürfte am Dienstag auf die Kurse am deutschen Aktienmarkt drücken. Die Ankündigung einer Wiederaufnahme der Seeblockade gegen iranische Häfen ansteuernde Schiffe und einer Gebühr für die sichere Durchfahrt der Meerenge von Hormus durch US-Präsident Donald Trump trieb den Brent-Ölpreis über Nacht auf rund 85 US-Dollar nach oben. Der Broker IG berechnete den deutschen Leitindex Dax am frühen Morgen 0,6 Prozent niedriger auf knapp 25.000 Zähler. Damit verbleibt das Börsenbarometer in der jüngsten Handelsspanne, die von etwa 24.800 bis knapp 25.300 Punkten reicht. Bereits am Vortag hatte der Dax sich trotz des Krieges in Nahost robust präsentiert. Die Finanzmärkte seien zuletzt von der Einschätzung "fragiler Arbeitsbeziehungen" zwischen den USA und dem Iran zu einer "heiklen Konfrontation mit wenig Aussichten auf einen Kompromiss" umgeschwenkt, schrieb Marktexperte Stephen Innes. Der Ölpreis preise folglich eine geopolitische Risikoprämie ein.

USA: - VERLUSTE - Die US-Aktienmärkte haben am Montag aufgrund weiter zunehmender Spannungen zwischen den USA und dem Iran nachgegeben. Technologiewerte standen angesichts enormer Kursgewinne infolge der KI-Euphorie besonders unter Druck. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,26 Prozent tiefer bei 52.498,64 Punkten. Der marktbreite S&P 500 büßte 0,79 Prozent auf 7.515,34 Zähler ein. Für den NASDAQ 100 ging es um 1,88 Prozent auf 29.264,10 Punkte abwärts.

ASIEN: - ROBUST - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben sich am Dienstag trotz des fortgesetzten Krieges zwischen den USA und dem Iran und dem dadurch ausgelösten abermaligen Ölpreisanstieg recht robust präsentiert. Der chinesische CSI-300 (CSI 300) stieg zuletzt um 0,9 Prozent, während der Hongkonger Hang Seng um 0,1 Prozent fiel. Die südkoreanische Börsen, die auch am Vortag unter starken Gewinnmitnahmen bei KI-Aktien gelitten hatte, stabilisierte sich. Der südkoreanischen KOSPI zog um gut 1 Prozent an. Der japanischen Nikkei 225 erholte sich mit einem Plus von 0,4 Prozent etwas vom schwachen Montag.

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S&P 500 7.515,34 -0,79%

NASDAQ 100 29.264,10 -1,88%

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ROHÖL:

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Brent 84,96 +1,66 USD

WTI 79,84 +1,73 USD

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/mis

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