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22.04.2026 07:08:38

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kleine Verluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - KLEINE VERLUSTE - Bei stagnierenden Ölpreisen zeichnet sich am Mittwochmorgen für den Dax ein kleines Minus ab. Mit der US-Ankündigung einer Verlängerung der Waffenruhe aber anhaltenden Blockade der Straße von Hormus gibt es weiter einige Szenarien für den Iran-Krieg.

USA: - LEICHTES MINUS - Am US-Aktienmarkt hat es Dienstag wegen der weiterhin offenen Zukunft des Iran-Krieges Verluste gegeben. Kurz vor dem Ablauf der Waffenruhe waren die Anleger wieder nervöser hinsichtlich weiterer Gespräche zwischen Washington und Teheran.

ASIEN: - KEIN KLARER TREND, HONGKONG SCHWACH - Asiens Börsen haben am Mittwochmorgen zumeist keinen klaren Trend aufgewiesen. Am deutlichsten war die Kursbewegung in Hongkong, und hier ging es abwärts.

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XDAX 24.049,80 -1,74%

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NASDAQ 100 26.479,47 -0,42%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 125,65 +0,24%

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DEVISEN:

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Euro/USD 1,1740 -0,03%

USD/Yen 159,34 -0,02%

Euro/Yen 187,06 -0,06%

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BITCOIN:

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Bitcoin 77.449 +1,45%

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ROHÖL:

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Brent 98,55 +0,07 USD

WTI 89,52 -0,15 USD

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