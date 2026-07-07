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07.07.2026 07:34:39

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kleiner Rückschlag nach Rekordtagen

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - MODERATE VERLUSTE - Nach dem zuletzt kräftigen Anstieg dürfte der DAX am Dienstag etwas zurückkommen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 25.745 Punkte. Am Montag hatte der Dax mit 25.900 Punkten einen weiteren Rekord erreicht, nachdem er am vergangenen Donnerstag seinen fast sechs Monate alten Höchststand getoppt hatte. Der charttechnische Analyst Christoph Geyer hatte bereits am Wochenende auf einen überkauften Markt hingewiesen und einen Rücksetzer avisiert. Die deutliche Schwäche der KI-Werte am Morgen in Asien macht auch den europäischen Börsen am Dienstag das Leben schwer. Der südkoreanische Kospi, zuletzt zum Sinnbild der KI-Rally geworden, sackte um 8 Prozent ab. Die Aktien von Samsung Electronics nach Eckdaten zum zweiten Quartal sogar zehn Prozent. Die Resultate seien auf den ersten Blick zwar hervorragend gewesen, stellte Marktbeobachter Stephen Innes fest. Die Samsung-Aktien seien aber bereits so hoch bewertet gewesen, dass die Erwartungen kaum noch übertroffen werden konnten ("priced for perfection"). Der "erste KI-Stresstest" habe nun nicht geklappt. Insgesamt verändere sich gerade die Erwartungshaltung, erklärte Innes. Nicht mehr die aktuelle starke KI-Nachfrage sei entscheidend, sondern ob das Tempo dynamisch genug bleibe, um die bereits hohen Bewertungen zu rechtfertigen.

USA: - GEWINNE - Dank der Kursgewinne in der Halbleiterbranche hat die Nasdaq-Börse zum Wochenauftakt kräftig zugelegt. Der Standardwerteindex Dow Jones Industrial erreichte zwar Schlussglocke eine Rekordmarke, blieb aber deutlich hinter dem Technologie-Index zurück. Der Dow schloss 0,29 Prozent höher mit 53.055,91 Punkten. Das Rekordhoch lag mit gut 53.060 Punkten knapp darüber. Der technologielastige NASDAQ 100 legte dagegen um 1,26 Prozent auf 29.697,87 Zähler zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,72 Prozent auf 7.537,43 Punkte.

ASIEN: - VERLUSTE - Erneute Gewinnmitnahmen bei KI-Aktien haben am Dienstag die Börsen Asiens trotz starker Geschäftszahlen des Elektronik- und Speicherchipkonzerns Samsung belastet. In Südkorea wurde der Handel zeitweise sogar unterbrochen, nachdem der Leitindex Kospi um 8 Prozent gefallen war. Die Samsung-Aktien knickten um rund zehn Prozent ein, obwohl das Unternehmen dank des KI-Booms im zweiten Quartal einen weiteren - und überraschend hohen - Rekordgewinn erzielte. Allerdings sind die Samsung-Aktien in diesem Jahr auch schon sehr stark gelaufen. Hinzu kommen mittlerweile Bedenken einiger Investoren, dass die KI-Rally vielleicht doch etwas zu weit gelaufen sein könnte. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank am Dienstag um gut 2 Prozent. Der chinesische CSI-300 (CSI 300) und der Hongkonger Hang Seng fielen um rund eineinhalb Prozent beziehungsweise gut ein halbes Prozent.

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S&P 500 7.537,43 0,72%

NASDAQ 100 29.697,87 1,26%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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Bund-Future 126,47 -0,06%

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DEVISEN:

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Euro/USD 1,1436 -0,05%

USD/Yen 161,77 -0,19%

Euro/Yen 185,01 -0,24%

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BITCOIN:

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Bitcoin 63.067 -1,46%

(USD, Bitstamp)

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ROHÖL:

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Brent 72,50 +0,51 USD

WTI 68,98 +0,43 USD

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/mis

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ATX in Rot -- DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt präsentiert sich am Dienstag tiefer. Der deutsche Leitindex gibt leicht nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.
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