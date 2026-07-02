dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Korrekturtrend könnte brechen

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Der DAX dürfte sich am Donnerstag etwas weiter von der 25.000-Punkte-Marke absetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 25.095 Punkte. Es winkt ein Bruch des Korrekturtrends seit Mai, der den Weg frei machen würde in Richtung Rekordhoch bei 25.507 Punkten vom Jahresbeginn. Die IG-Indikation kam jedoch von zwischenzeitlichen 25.157 Punkten angesichts deutlicher Kursverluste in Japan und Südkorea bereits zurück. Als leichte Stütze für den Dax bleibt die Einigung der Spitzen von Union und SPD auf ein Reformpaket für wirtschaftliches Wachstum und soziale Sicherheit, die nach zähem Ringen am Vorabend erreicht worden war, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen erfahren hat.

USA: - DOW LEICHT IM MINUS; NASDAQ DEUTLICHE VERLUSTE - Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial hat am Mittwoch nach einem Rekordhoch kaum verändert geschlossen. Die technologielastige Nasdaq-Börse gab dagegen einen Teil ihrer kräftigen Erholungsgewinne der vergangenen zwei Handelstage ab. Der Dow, der zeitweise über 53.700 Punkte auf eine Bestmarke geklettert war, ging mit minus 0,03 Prozent auf 52.305,24 Punkte aus dem Tag. Unterstützt wurde er während seines Rekordlaufs nicht zuletzt von Software-Aktien. Nach einer zuletzt erneut starken Nachfrage nach Chip-Aktien, die die Nasdaq-Börse seit dem Wochenauftakt stark angetrieben hatten, wurde nun der Software-Branche der Vorzug gegeben. Der NASDAQ 100 gab um 1,54 Prozent auf 29.809,13 Punkte nach. Am Montag und Dienstag hatte sich der Technologie-Auswahlindex mit einem Gesamtplus von 4 Prozent weitgehend von seinem jüngsten Rücksetzer erholt. Der marktbreite S&P 500, der, was das abgeschlossene zweite Quartal betrifft, auf das stärkste seit sechs Jahren zurückblicken kann, verlor 0,22 Prozent auf 7.483,23 Zähler.

ASIEN: - NIKKEI 225 IM MINUS; HANG SENG IM PLUS - In Asien hat der Großteil der wichtigen Aktienindizes am Donnerstag nachgegeben. So gaben der japanische Leitindex Nikkei 225, der chinesische CSI-300 (CSI 300) und der südkoreanische Kospi nach. Gewinne gab es dagegen in Hongkong.

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DAX 25040,28 0,18%

XDAX 25006,74 -0,14%

EuroSTOXX 50 6282,50 -0,72%

Stoxx50 5374,81 -0,76%

DJIA 52305,24 -0,03%

S&P 500 7483,23 -0,22%

NASDAQ 100 29809,13 -1,54%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 126,97 -0,06%

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DEVISEN:

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Euro/USD 1,1385 0,07%

USD/Yen 162,44 -0,09%

Euro/Yen 184,94 -0,01%

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BITCOIN:

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Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 60.845 1,47%

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ROHÖL:

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Brent 70,87 -0,70 USD

WTI 67,87 -0,71 USD

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/zb