dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kursgewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - DEUTLICHE KURSGEWINNE ERWARTET - Dank der starken Wall Street winkt im Dax (DAX 40) am Freitag ein neues Hoch seit Ende März. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn 0,9 Prozent höher auf 14 620 Punkte. Sein bislang kaum spürbares Wochenplus würde er damit auf gut ein Prozent ausbauen. Allerdings steht am Nachmittag noch der US-Arbeitsmarktbericht an, der letztlich den Wochenausgang bestimmen dürfte.

USA: - BÖRSEN AUF VIERWOCHENHOCH - Die US-Börsen haben am Donnerstag nach einem leichteren Start kräftig zur Erholung angesetzt. Marktbeobachter nannten als Gründe schwächer als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktdaten aus der Privatwirtschaft und Auftragsdaten aus der Industrie, die die Anleger mit Blick auf die Zinspolitik der Notenbank (Fed) etwas beruhigen dürften. Hinzu komme, dass die Ölallianz Opec+ ihre Fördermenge im Sommer deutlich erhöhe. Laut Andreas Lipkow, Marktexperte bei Comdirect, kann dies dazu beitragen, die Inflationsdynamik zu reduzieren und den Kostendruck der Unternehmen zu mindern. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) ging letztlich mit plus 1,33 Prozent auf 33 248,28 Punkte aus dem Handel.

ASIEN: - KURSGEWINNE IN JAPAN - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag von der kräftigen Erholung der US-Börsen profitiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt um 1,25 Prozent zu. Auch in Australien präsentierten sich die Aktienmärkte freundlich. Im Fokus steht im Tagesverlauf der Arbeitsmarktbericht aus den USA. In China und Hongkong ruhte der Handel am Freitag wegen eines Feiertages.

^

DAX 14485,17 1,01

XDAX 14582,75 1,47

EuroSTOXX 50 3795,13 0,95

Stoxx50 3652,52 0,40

DJIA 33248,28 1,33

S&P 500 4176,82 1,84

NASDAQ 100 12892,89 2,75°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 150,26 0,02%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0748 0,01

USD/Yen 129,8620 0,00

Euro/Yen 139,5770 0,02°

ROHÖL:

^

Brent 117,17 -0,44 USD

WTI 116,26 -0,61 USD°

/jha/