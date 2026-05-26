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26.05.2026 07:35:38

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: - Leicht im Minus erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - GERINGE VERLUSTE - Knapp vor dem Rekord vom Januar lassen es die Anleger am Dienstag im DAX etwas ruhiger angehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 25.315 Punkte. Am Pfingstmontag war der Dax im Zuge der Entspannungsrally in der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs zeitweise bis auf 25.438 Punkte nach oben gerannt. Das Rekordhoch vom Januar bei 25.507 Punkten geriet in greifbare Nähe. Ohne neue Impulse der feiertagsbedingt geschlossenen Wall Street gelang der Vorstoß jedoch noch nicht. In Asien ist der Handel am Morgen durchwachsen. Der Ölpreis der Nordseesorte Brent ist wieder etwas höher als zu Wochenbeginn. Das US-Militär hat trotz der Waffenruhe im Süden des Irans Raketenstellungen angegriffen sowie im Bereich der Straße von Hormus Boote attackiert, die Minen in der Meerenge verlegen wollten.

USA: - KEIN HANDEL WEGEN EINES FEIERTAGS - In den Vereinigten Staaten waren die Börsen am Montag wegen eines Feiertags geschlossen.

ASIEN: - WENIG BEWEGUNG - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag kein einheitliche Richtung gefunden. Während es in Tokio nach dem Rekord des japanischen Leitindex Nikkei 225 am Vortag rund eine Stunde vor Handelsende leicht nach unten gegangen ist, legten die Märkte an den chinesischen Festlandsbörsen und Hongkong leicht zu.

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XDAX 25425,03 2,60%

EuroSTOXX 50 6136,66 1,95%

Stoxx50 5255,54 1,11%

DJIA 50579,70 0,58%

S&P 500 7473,47 0,37%

NASDAQ 100 29481,64 0,42%

°

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 126,14 -0,20%

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DEVISEN:

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Euro/USD 1,1634 -0,09%

USD/Yen 158,95 0,02%

Euro/Yen 184,91 -0,07%

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BITCOIN:

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Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 76.603 -0,84%

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ROHÖL:

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Brent 98,65 +2,51 USD

WTI 92,32 -4,28 USD GG FREITAG

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/zb

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