dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leicht im Minus - Nvidia überzeugt nicht alle

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - UNVERÄNDERT - Nach dreitägiger Erholung dürfte sich am Donnerstag im DAX zunächst wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 7 Punkte tiefer auf 24.730 Punkte. Tags zuvor war der Dax zeitweise bis auf 24.885 Punkte gestiegen, kam aber nicht ganz an sein Monatshoch bei 25.152 Punkten heran. Mit Spannung war der Quartalsbericht des KI-Konzerns Nvidia erwartet worden, der am späten Mittwochabend nach Börsenschluss in den USA veröffentlicht wurde. Vor Bekanntgabe der Zahlen waren der S&P 500 und der NASDAQ 100 wieder an ihre jüngsten Rekorde herangerückt. NVIDIA überzeugte offenbar zunächst vor allem die Analysten, von denen einige bereits ihre Kursziele anhoben. Die Aktien gaben allerdings nachbörslich etwas nach, nachdem sie seit Ende März um gut ein Drittel gestiegen waren. Die Erwartungen der sogenannten "Buy-Side" waren nämlich extrem hoch. Dazu zählen Marktakteure wie Asset-Manager, Pensionskassen, Hedgefonds und Vermögensverwalter.

USA: - IM PLUS - Neue Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Kriegs haben den US-Börsen am Mittwoch Auftrieb gegeben und die Ölpreise belastet. Zudem verteilten die Anleger mit Blick auf den nach Handelsende anstehenden NVIDIA-Quartalsbericht schon Vorschusslorbeeren. Marktbeobachter warnten, es könnte dem auf KI-Chips spezialisierten Halbleiterriesen schwerfallen, mit seinen Zahlen und Geschäftsprognosen die hohen Erwartungen zu erfüllen. Vom im Handelsverlauf veröffentlichten Protokoll zur letzten Sitzung der US-Notenbank Fed gingen keine Kursimpulse aus. Der NASDAQ 100 verabschiedete sich dank starker Halbleitertitel 1,66 Prozent höher mit 29.297,70 Punkten. Damit erholte sich der technologielastige Auswahlindex deutlich von den Gewinnmitnahmen seit seinem Rekord vom Donnerstag. Ähnlich sah es beim marktbreiten S&P 500 mit einem Plus von 1,08 Prozent auf 7.432,97 Punkte aus. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 1,31 Prozent auf 50.009,35 Punkte zu.

ASIEN: - IM PLUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte vor allem dank einer hohen Nachfrage nach Technologieaktien größtenteils zugelegt. Besonders kräftig fielen die Gewinne in Tokio und Seoul aus. In Japan legte der dortige Leitindex Nikkei 225 rund eine Stunde vor Handelsende 3,6 Prozent zu und kletterte wieder über die Marke von 60.000 Punkten. Noch stärker als in Japan ging es in Südkorea nach oben. Der Kospi kletterte im späten Handel um mehr als acht Prozent. Dort sorgten vor allem hohe Kursgewinne von Samsung und SK Hynix für das deutliche Plus. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen zog um rund ein halbes Prozent an. Etwas nach unten ging es dagegen mit dem Hang Seng Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong.

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DAX 24737,24 1,38%

XDAX 24785,99 1,87%

EuroSTOXX 50 5976,07 2,13%

Stoxx50 5164,41 1,58%

DJIA 50009,35 1,31%

S&P 500 7432,97 1,08%

NASDAQ 100 29297,70 1,66%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 124,83 -0,10%

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DEVISEN:

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Euro/USD 1,1621 -0,02%

USD/Yen 158,93 0,01%

Euro/Yen 184,69 -0,01%

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BITCOIN:

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Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 77.954 0,62%

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ROHÖL:

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Brent 105,66 +0,64 USD

WTI 98,83 +0,57 USD

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/zb