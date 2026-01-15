DAX 40

25 263,93
-88,46
-0,35 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
15.01.2026 07:44:38

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leicht im Plus

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Nach dem kleinen Rückschlag des DAX zur Wochenmitte greifen die Anleger am Donnerstag prompt wieder etwas zu. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund drei Stunden vor dem Auftakt 0,2 Prozent höher auf 25.345 Punkte. Am Vortag hatte der Dax ein halbes Prozent korrigiert, nachdem er am Dienstag mit 25.507 Punkten noch einen weiteren Höchststand erreicht hatte. Das Jahresplus lag damit bereits wieder bei gut 4 Prozent Auch an der Wall Street kam es zuletzt zu einem Rückschlag vom Rekordniveau. Er verringerte sich allerdings am Mittwoch nach dem europäischen Handelsende. Letztlich bestand der marktbreite S&P 500 damit den Test seiner 21-Tage-Linie. Am Mittag folgen weitere US-Finanzunternehmen mit Zahlen - Blackrock, Goldman Sachs und Morgan Stanley. Es folgen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zum Jahresstart.

USA: - DOW LEICHT IM MINUS; NASDAQ DEUTLICHER - Die US-Aktienmärkte haben zur Wochenmitte an ihre Abwärtstendenz vom Vortag angeknüpft. Dabei führten schwer gewichtete Technologiewerte die Liste der Verlierer an. Ebenfalls in schwacher Verfassung zeigten sich einige Bankenaktien nach der Bekanntgabe von Quartalszahlen. Leicht belastend auf die Börsen wirkten die US-Erzeugerpreise, die im November stärker als erwartet zulegten. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im November etwas mehr als prognostiziert. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,09 Prozent tiefer bei 49.149,63 Punkten, nachdem er tags zuvor bereits um 0,8 Prozent nachgegeben hatte. An der Technologiebörse Nasdaq verlor der NASDAQ 100 am Mittwoch 1,07 Prozent auf 25.465,94 Punkte. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,53 Prozent auf 6.926,60 Zähler und setzte damit seinen Rückgang vom jüngsten Rekordhoch fort.

ASIEN: - VERLUSTE - Die Börsen Asiens haben am Donnerstag ein durchwachsenes Bild abgegeben. Der CSI-300-Index (CSI 300) an Chinas Festlandsbörse verlor zuletzt 0,1 Prozent und der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel um 0,4 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte rund ein halbes Prozent ein.

^

DAX 25286,24 -0,53%

XDAX 25312,99 -0,28%

EuroSTOXX 50 6005,05 -0,41%

Stoxx50 5116,59 0,06%

DJIA 49149,63 -0,09%

S&P 500 6926,60 -0,53%

NASDAQ 100 25465,94 -1,07%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 128,33 -0,02%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1635 -0,06%

USD/Yen 158,532 -0,04%

Euro/Yen 1,1544 +0,07%

°

BITCOIN:

^

Bitcoin 96.496 -0,46%

(USD, Bitstamp)

°

ROHÖL:

^

Brent 64,58 -1,94 USD

WTI 60,22 -1,80 USD

°

/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 274,86 -0,31%
NASDAQ Comp. 23 541,54 0,05%
S&P 500 6 949,13 0,07%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. Die Wall Street tendiert vor dem Wochenende seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen