dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leicht im Plus

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNGSVERSUCH TROTZ WAHLAUSGANG - Eine Entspannung am Ölmarkt und stabile Vorgaben aus Asien dürften dem DAX zu Wochenbeginn helfen. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,4 Prozent höher auf 25.418 Punkte. Damit würde dem Dax die Stabilisierung an seiner 100-Tage-Linie gelingen, an die er am Freitag mit einem Tagestief von 25.285 Punkten zurückgefallen war. Sie hatte den Dax am noch schwächeren Dienstag schon einmal aufgefangen. Insgesamt verzeichnete der Dax nach seinem Rekord von 26.618 Punkten nun drei schwache Wochen.

USA: - DOW IM MINUS; NASDAQ IM PLUS - Die New Yorker Börsen sind Freitag mehrheitlich wenig bewegt aus dem Handel gegangen. Als Kursstütze nach dem starken Vortag erwiesen sich die zuletzt sinkenden Ölpreise. Dass die Renditen für US-Anleihen nach der jüngsten Pause wieder anzogen, beeindruckte die Anleger nicht. Auch der große Verfall an den Terminbörsen hatte keinen erkennbaren Einfluss auf die Aktienkurse. Der Dow Jones Industrial verlor letztlich noch 0,18 Prozent auf 51.682,64 Punkte. Angesichts der deutlichen Kursabschläge vor der gestrigen Erholung beläuft sich der Wochenverlust für den Leitindex auf 1,7 Prozent. Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 0,17 Prozent auf 7.650,50 Punkte. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es sogar um 0,67 Prozent auf 29.644,17 Punkte nach oben, womit er die anderen Indizes einmal mehr übertrumpfte. Vor allem dank des starken Donnerstags schraubte er sein Wochenplus damit auf 0,9 Prozent hoch

ASIEN: - IM PLUS - In Asien haben die Aktienmärkte zum Wochenauftakt dank rückläufiger Ölpreise und einer weiteren Erholung bei Technologiewerten wie Samsung oder SK Hynix zugelegt. Besonders deutlich fielen die Gewinne in Japan und Südkorea aus. Die Börsen in China und Hongkong waren ebenfalls im Plus, aber lediglich moderat.

DAX 25304,06 -1,6%

XDAX 25311,85 -1,34%

EuroSTOXX 50 6236,20 -1,37%

Stoxx50 5308,86 -1,00%

DJIA 51682,64 -0,18%

S&P 500 7650,50 0,17%

NASDAQ 100 29644,17 0,67%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 120,73 +0,34%

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DEVISEN:

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Euro/USD 1,1476 -0,08%

USD/Yen 157,03 0,10%

Euro/Yen 180,23 0,01%

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BITCOIN:

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Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 81.306 0,19%

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ROHÖL:

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Brent 101,94 -1,93 USD

WTI 98,41 -1,89 USD

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/zb