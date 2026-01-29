DAX 40

29.01.2026 07:30:40

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leicht im Plus nach Meta-Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Nach zwei schwächeren Tagen dürfte der DAX am Donnerstag zunächst wieder etwas zulegen. Die Anleger in Europa lassen sich wohl ein Stück weit von der starken nachbörslichen Kursreaktion auf den Ausblick des US-Internetkonzerns Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) inspirieren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 24.876 Punkte. Tags zuvor war der Dax zeitweise auf fast 24.707 Punkte abgesackt, hatte sich dann aber wieder gefangen. Das gut zwei Wochen alte Rekordhoch von gut 25.507 Punkten scheint dennoch zunächst in weiter Ferne.

USA:- FED BEWEGT KAUM - Vor Quartalszahlen großer Technologiekonzerne haben sich am Mittwoch die New Yorker Börsen mit moderaten Gewinnen im Tech-Sektor und einer verhaltenen Entwicklung bei Standardwerten aus dem Handel verabschiedet. Die Zinsentscheidung der US-Notenbank bewegte kaum. Die Fed beließ den Leitzins wie erwartet unverändert. Der marktbreite S&P 500, der zum Auftakt erstmals in seiner Geschichte die Marke von 7.000 Punkten hinter sich gelassen hatte, kam letztlich wieder etwas zurück und schloss mit minus 0,01 Prozent auf 6.978,03 Punkten. Der Leitindex Dow Jones Industrial bewegte sich ebenfalls kaum von der Stelle mit plus 0,02 Prozent auf 49.015,60 Zähler. Der anfangs noch in Richtung Rekordhoch steigende technologielastige NASDAQ 100 verringerte seinen Gewinn auf 0,32 Prozent beim Stand von 26.022,79 Punkten.

ASIEN: - GEWINNE IN JAPAN UND CHINA - Die Börsen in Japan und China haben am Donnerstag mit etwas Rückenwind von US-Techwerten zugelegt. Der CSI-300-Index (CSI 300) der chinesischen Festlandbörsen sowie der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong stiegen jeweils um rund ein halbes Prozent. In Japan gewann der Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende knapp ein halbes Prozent.

^

DAX 24822,79 -0,29%

XDAX 24805,44 -0,27%

EuroSTOXX 50 5933,20 -1,02%

Stoxx50 5045,41 -1,19%

DJIA 49015,60 0,02%

S&P 500 6978,03 -0,01%

NASDAQ 100 26022,79 0,32%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 127,91 -0,09%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1980 +0,29%

USD/Yen 153,06 -0,20%

Euro/Yen 183,37 +0,09%

°

BITCOIN:

^

Bitcoin 88.129 -1,17%

(USD, Bitstamp)

°

ROHÖL:

^

Brent 69,30 +0,90 USD

WTI 64,11 +0,90 USD

°

/mis

