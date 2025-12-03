XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

03.12.2025 07:31:38

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Der DAX dürfte am Mittwoch zunächst wieder sein Vortageshoch ansteuern. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,2 Prozent höher auf 23.756 Punkte. Nach seinem schwachen Start in den Dezember hatte der Dax die Verluste am Dienstag zwischenzeitlich beinahe wettgemacht. Letztlich hatte er dann aber etwas Schwung verloren und die Gewinne schmolzen ab. An der Wall Street ging es nach dem europäischen Handelsende am Abend aber wieder etwas aufwärts. Auch die Nikkei-Erholung in Japan am Morgen hilft dem Dax. An Chinas Börsen geht es allerdings etwas abwärts.

USA: - GEWINNE - Nach dem schwachen Wochenstart haben die Anleger am Dienstag im New Yorker Aktienhandel wieder zugegriffen. Vor allem galt dies im Technologiesektor, der Leitindex NASDAQ 100 stieg um 0,84 Prozent auf 25.555,85 Punkte. Nach seinen Verlusten am Montag kehrte er also auf den Erholungspfad zurück. Über 25.600 Zählern hatte er zwischenzeitlich sogar ein Hoch seit fast drei Wochen erreicht. Etwas gemäßigter ging es bei den Standardwerten zu: Der Wall-Street-Leitindex Dow Jones Industrial kam auf ein Plus von 0,39 Prozent. Rückenwind lieferte dabei auch ein Boeing-Kurssprung.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch am Mittwoch unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Während der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 1,6 Prozent zulegte, gab der CSI 300 mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen im späten Handel um 0,3 Prozent nach. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte 1,2 Prozent ein. Vor wichtigen Konjunkturdaten aus den USA herrschte auch in Asien insgesamt eher Zurückhaltung.

^

DAX 23.710,86 0,51%

XDAX 23.724,30 0,65%

EuroSTOXX 50 5.686,17 0,33%

Stoxx50 4.802,70 0,04%

DJIA 47.474,46 0,39%

S&P 500 6.829,37 0,25%

NASDAQ 100 25.555,86 0,84%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 128,32 0,01%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1644 0,17%

USD/Yen 155,64 -0,12%

Euro/Yen 181,23 0,05%°

BITCOIN:

^

Bitcoin 93.772 2,71%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

^

Brent 62,48 0,03 USD

WTI 58,67 0,03 USD°

/jha/

Indizes in diesem Artikel

DAX 23 693,71 -0,07%

Börse aktuell - Live Ticker

Kaufimpulse fehlen: ATX geht schwächer in den Feierabend -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch tiefer. Der deutsche Aktienmarkt begab sich derweil auf Richtungssuche. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Börsen in Fernost fanden unterdessen keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

