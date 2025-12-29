29.12.2025 07:30:38

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Nach den Weihnachtsfeiertagen zeichnet sich beim DAX ein moderat höherer Start in die verkürzte Woche vor Silvester ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag zwei Stunden vor dem Auftakt auf 24.377 Punkte und damit 0,15 Prozent höher. Am vorletzten Handelstag des Jahres dürfte sich also zunächst wenig tun - wie schon an den US-Börsen am Freitagabend. Viele Anleger haben ihre Bücher geschlossen und bleiben der Börse zwischen den Jahren fern. 2025 könnte so für den Leitindex mit einem Plus von mehr als 22 Prozent zum besten Börsenjahr seit 2019 werden.

USA: - KAUM VERÄNDERT - Die US-Börsen haben am Freitag nach der eintägigen Weihnachtspause nur wenig verändert geschlossen. In Europa blieben die Handelsplätze wie schon am Donnerstag geschlossen. Marktbewegende US-Konjunkturdaten gab es keine. Aus der Unternehmenswelt lagen nur vereinzelt Neuigkeiten vor. Der Dow Jones Industrial verlor 0,04 Prozent auf 48.710,97 Punkte.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind schwächer in die neue Woche gestartet. In Tokio büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 am Montag kurz vor dem Handelsende rund 0,6 Prozent ein. Auch in China und Hongkong blieb die Stimmung verhalten. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gab zuletzt um rund 0,2 Prozent nach und der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte 0,1 Prozent ein. China startet unterdessen ein Großmanöver um Taiwan.

^

DAX 24.340,06 0,23%

XDAX 24.340,17 0,15%

EuroSTOXX 50 5.746,24 -0,05%

Stoxx50 4.892,45 -0,05%

DJIA 48.710,97 -0,04%

S&P 500 6.929,94 -0,03%

NASDAQ 100 25.644,39 -0,05%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 127,37 -0,04%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1758 -0,14%

USD/Yen 156,28 -0,14%

Euro/Yen 183,81 -0,25%°

BITCOIN:

^

Bitcoin 89.938 2,35%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

^

Brent 64,40 0,76 USD

WTI 57,43 0,69 USD°

/jha/

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

