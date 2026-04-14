dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - ETWAS IM PLUS - Hoffnung auf eine Fortsetzung der US-iranischen Friedensgespräche dürfte am Dienstag am deutschen Aktienmarkt für einen positiven Handelsauftakt sorgen. Der Broker IG taxierte den DAX rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent höher auf 23.890 Punkte. Schon zu Wochenbeginn hatte der Leitindex seine Verluste deutlich eingegrenzt. Vorerst bleibt die Marke von 24.000 Punkten im Blickfeld, über der die Erholung in der Vorwoche Grenzen aufgezeigt bekam. Nachdem die direkten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran am frühen Sonntagmorgen zunächst ohne Einigung zu Ende gegangen waren, soll Donald Trump nach bisher unbestätigten US-Medienberichten zu einer Fortsetzung der Verhandlungen bereit sein. Nach Darstellung des US-Präsidenten haben sich die Iraner schon am Vortag bei den Vereinigten Staaten gemeldet. Am Montag hatte seine Blockade der Straße von Hormus begonnen.

USA: - GEWINNE - Nach den am Wochenende zunächst gescheiterten Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran ist am Montag wieder etwas Hoffnung aufgekeimt. Dies stützte den US-Aktienmarkt, der seine frühen Verluste abschüttelte und mit Zuwächsen den Handel beendete. Für den S&P 500 ging es um 1,02 Prozent auf 6.886,24 Zähler hinauf. Der marktbreite und daher besonders aussagekräftige Index machte seine seit Beginn des Irankriegs verbuchten Verluste damit wett. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss am Montag mit plus 0,63 Prozent auf 48.218,25 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 gewann 1,06 Prozent auf 25.383,72 Punkte. Microsoft waren unter den "Magnificent 7" der stärkste Wert mit einem Aufschlag von 3,6 Prozent.

ASIEN: - IM PLUS - Die Börsen in Ostasien haben nach Spekulationen über eine baldige Fortsetzung der US-iranischen Friedensgespräche mit Kursanstiegen zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg bis zwei Stunden vor Handelsende um 2,5 Prozent, der südkoreanische Kospi lag 3,5 Prozent im Plus. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte der dortige Leitindex Hang Seng dagegen nur um rund ein halbes Prozent zu. Der CSI-300-Index (CSI 300), der die wichtigsten Aktien auf dem chinesischen Festland abbildet, kletterte um knapp ein Prozent nach oben. Der australische S&P ASX 200 gewann bis zu Mittag etwas mehr als ein halbes Prozent.

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DAX 23742,44 -0,26%

XDAX 23924,06 0,62%

EuroSTOXX 50 5905,02 -0,36%

Stoxx50 5096,84 -0,22%

DJIA 48218,25 0,63%

S&P 500 6886,24 1,02%

NASDAQ 100 25383,72 1,06%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 125,24 +0,16%

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DEVISEN:

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Euro/USD 1,1768 0,08%

USD/Yen 159,07 -0,24%

Euro/Yen 187,19 -0,17%

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BITCOIN:

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Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 74.489 0,06%

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ROHÖL:

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Brent 97,92 -1,46 USD

WTI 96,77 -2,31 USD

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/zb