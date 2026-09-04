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04.09.2026 07:31:38

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Der DAX knüpft am Freitag nach Kursgewinnen an Asiens Börsen wohl an seine Erholung vom Vortag an und hält sich über der Marke von 26.000 Punkten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,1 Prozent höher auf 26.035 Punkte. Vor einer Woche hatte der Dax mit 26.618 Punkten noch ein Rekordhoch erreicht. Seither hatten ihn hohe Ölpreise und Anleihezinsen zurückgeworfen. Das Wochenminus von zwischenzeitlich mehr als 3 Prozent schmolz inzwischen aber wieder etwas ab. Die Lage am Ölmarkt bleibt aber durch den wieder hochgekochten Iran-Krieg angespannt. Der Preis für die Nordsee-Sorte Brent hält sich auf dem höchsten Niveau seit Juni.

USA: - DEUTLICHE GEWINNE - Die Hoffnung auf eine ausbleibende Leitzinserhöhung in diesem Monat hat die US-Börsen am Donnerstag angetrieben. Die wichtigsten Aktienindizes stiegen um jeweils mehr als ein Prozent. Für Kauflaune sorgten Aussagen von Christopher Waller, Mitglied des Gouverneursrats der US-Notenbank. Dieser hatte sich optimistisch geäußert, dass der Preisdruck Anzeichen einer Entspannung zeigt. Der Dow Jones Industrial stieg um 1,18 Prozent auf 53.686,11 Punkte.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenausklang zugelegt. Positive Vorgaben aus den USA stützten die Märkte. An der japanischen Börse legte der Nikkei 225 zuletzt um 1,2 Prozent zu. Der chinesische CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gewann 0,4 Prozent. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte mit 2,1 Prozent besonders stark.

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DAX 26.003,32 0,64%

XDAX 26.059,83 0,72%

EuroSTOXX 50 6.382,59 0,32%

Stoxx50 5.423,01 0,25%

DJIA 53.686,11 1,18%

S&P 500 7.747,71 1,06%

NASDAQ 100 29.482,32 1,16%°

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 122,84 0,01%°

DEVISEN:

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Euro/USD 1,1626 0,00%

USD/Yen 156,40 0,38%

Euro/Yen 181,83 0,38%°

BITCOIN:

^

Bitcoin 81.013 -0,31%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

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Brent 95,65 0,13 USD

WTI 91,67 0,37 USD°

/jha/

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Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notieren mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.
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