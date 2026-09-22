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22.09.2026 07:31:38

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Kursgewinne in den USA und auch in Asien helfen dem DAX am Dienstag etwas weiter aufwärts. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,2 Prozent höher auf 25.621 Punkte. Damit steuert der Dax weiter auf seine 50-Tage-Linie zu, die seine Erholung Donnerstag noch ausgebremst hatte. Vor allem für den NASDAQ 100 war es tags zuvor kräftig aufwärtsgegangen - auch noch nach dem europäischen Handelsende. Der Auswahlindex der Technologiebörse ist wieder in Reichweite seines Rekords von Anfang Juni.

USA: - DEUTLICHE GEWINNE - Gestützt von Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte im Nahost-Konflikt und weiter sinkenden Ölpreisen haben die US-Aktienmärkte am Montag deutlich zugelegt. Angeführt wurden die Kursgewinner von Technologiewerten und hierbei vor allem von einigen Halbleiter-Papieren, die von Anzeichen eines erfolgreichen Starts eines neuen KI-Assistenten des Facebook-Mutterkonzerns Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) profitierten. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,71 Prozent. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 2,83 Prozent auf den höchsten Stand seit drei Monaten nach oben.

ASIEN: - LEICHTE GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag etwas zugelegt. Die freundliche Verfassung der US-Aktienmärkte und hohe Kursgewinne bei Technologietiteln stützten die Märkte. Der chinesische CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen legte zuletzt um rund 0,3 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann ebenfalls 0,3 Prozent. An der japanischen Börse ruhte der Handel unterdessen erneut feiertagsbedingt.

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XDAX 25.638,54 1,29%

EuroSTOXX 50 6.318,20 1,32%

Stoxx50 5.365,18 1,06%

DJIA 52.048,83 0,71%

S&P 500 7.764,70 1,49%

NASDAQ 100 30.482,35 2,83%°

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 120,91 -0,08%°

DEVISEN:

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Euro/USD 1,1478 0,11%

USD/Yen 157,46 0,07%

Euro/Yen 180,74 0,17%°

BITCOIN:

^

Bitcoin 85.470 -1,29%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

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Brent 101,70 1,36 USD

WTI 96,85 1,07 USD°

/jha/

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