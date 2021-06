dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursgewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - ETWAS FESTER - Im Feiertagshandel dürfte der Dax (DAX 30) knapp über 15 600 Punkten starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn am Donnerstag wenige Punkte höher auf 15 614 Punkte. Nach dem Rekord von 15 685 Punkten am Dienstag hatten sich am Mittwoch keine neuen Käufer gefunden. Der Dax bewegte sich nur wenig um 15 600 Punkte. Im Feiertagshandel dürfte sich daran wenig ändern, zumal sich auch an der Wall Street am Rekordniveau weiter wenig tut. Immerhin stehen hier am Nachmittag mit den ADP-Beschäftigungsdaten aus dem Privatsektor und den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe Signale für den wichtigen Arbeitsmarktbericht an diesem Freitag auf der Agenda.

USA: - LEICHTE KURSGEWINNE - Die US-Börsen sind am Mittwoch nicht weiter voran gekommen. Vom frühen Anstieg bis knapp über die Marke von 34 700 Punkten blieb beim Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) nur wenig übrig. Dem Kursbarometer fehlten im Tagesverlauf die Kraft und den Anlegern die nötigen Impulse. Mit 34 600,38 Punkten brachte er ein nur dünnes Plus von 0,07 Prozent über die Ziellinie.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND ETWAS FESTER - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag überwiegend leichte Kursgewinne verzeichnet. In Tokio legte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,39 Prozent zu. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 größten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen gewann rund 0,26 Prozent, während es in Hongkong für den Hang-Seng-Index (Hang Seng) um 0,4 Prozent nach unten ging. Die Bewegungen hielten sich insgesamt aber in Grenzen.

