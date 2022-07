dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursgewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Der Dax (DAX 40) dürfte am Donnerstag zunächst an seine Vortagesgewinne anknüpfen. Der Broker IG sieht den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn 0,4 Prozent höher bei 13 214 Punkten. An der Wall Street reagierten die Anleger positiv auf die Fortsetzung der Zinswende und Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell. Die Fed erhöhte die Leitzinsen wie erwartet um weitere 0,75 Prozentpunkte. In der Pressekonferenz habe Powell eine "perspektivische Verlangsamung der geldpolitischen Straffung sowie den Übergang zu einer Betrachtung 'von Sitzung zu Sitzung' avisiert", erklärten die Analysten Elmar Völker und Thomas Meißner von der Landesbank LBBW. Die Finanzmarktakteure hätten dies offenbar als leichte Abschwächung der zuvor restriktiven Wortwahl der Fed gewertet.

USA: - DEUTLICHE KURSGEWINNE - Mit einer Erleichterungs-Rally haben die US-Börsen am Mittwoch auf Aussagen des Fed-Chefs nach einer weiteren deutlichen Zinserhöhung reagiert. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stieg um 1,37 Prozent auf 32 197,59 Punkte. Andere große Indizes legten noch stärker zu. Zwar erhöhte die US-Notenbank (Fed) die Leitzinsen wie erwartet um weitere 0,75 Prozentpunkte, der US-Leitzins liegt nunmehr in einer Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent. Einige Aussagen von Jerome Powell machten den Anlegern aber Mut.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND FREUNDLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag überwiegend zugelegt. Die freundliche Verfassung der US-Märkte nach den Zinssignalen der US-Notenbank stützten auch in Asien die Kurse. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands legte zuletzt um 0,6 Prozent zu, während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,6 Prozent sank. In Japan gewann der Nikkei 225 kurz vor Handelsende 0,2 Prozent.

^

DAX 13166,38 0,53

XDAX 13231,63 1,12

EuroSTOXX 50 3607,78 0,91

Stoxx50 3610,75 0,36

DJIA 32197,59 1,37

S&P 500 4023,61 2,62

NASDAQ 100 12601,47 4,26°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 155,35 -0,15%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0207 0,12

USD/Yen 135,4135 -0,85

Euro/Yen 138,2235 -0,77°

ROHÖL:

^

Brent 107,20 0,58 USD

WTI 98,16 0,90 USD°

/jha/