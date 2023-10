dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursgewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Zum Ende einer schwachen Börsenwoche dürfte der Dax (DAX 40) am Freitag zunächst zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 15 127 Punkte. Auf Wochensicht liegt der Dax derzeit zwei Prozent im Minus. Zwischenzeitlich war er bei anhaltenden Zins- und Konjunktursorgen mit 14 948 Punkten gar auf ein Tief seit März gefallen. An der Wall Street tat sich am Vorabend per saldo nur wenig. Hier steht zum Wochenausklang der große Arbeitsmarktbericht im Fokus. Am Mittwoch hatten überraschend schwache ADP-Jobdaten die Zinsangst etwas gedämpft.

USA: - VERLUSTE EINGEDÄMMT - An den US-Börsen hat am Donnerstag die Erholung vom Vortag einen kleinen Dämpfer bekommen. Es gelang den Indizes aber, die Verluste bis zum Handelsende recht deutlich einzudämmen. So schloss der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) mit minus 0,03 Prozent auf 33 119,57 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,13 Prozent auf 4258,19 Punkte nach. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,36 Prozent auf 14 723,22 Zähler nach unten. m Blick bleibt der US-Arbeitsmarkt . Der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung wird am Freitag veröffentlicht. Er hat für das geldpolitische Vorgehen der US-Notenbank Fed besondere Bedeutung.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Vor der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten prägte Zurückhaltung das Geschehen. In Japan trat der Leitindex Nikkei 225 zuletzt praktisch auf der Stelle. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungsregion gewann im späten Handel hingegen 1,8 Prozent. In Festlandchina blieben die Börsen erneut geschlossen.

DAX 15070,22 -0,20

XDAX 15116,96 -0,18

EuroSTOXX 50 4099,81 0,00

Stoxx50 3859,75 0,24

DJIA 33119,57 -0,03

S&P 500 4258,19 -0,13

NASDAQ 100 14723,22 -0,36°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 128,12 -0,04%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,0541 -0,08

USD/Yen 148,7860 0,18

Euro/Yen 156,8420 0,12°

ROHÖL:

Brent 84,20 0,13 USD

WTI 82,53 0,22 USD°

