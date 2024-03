dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursgewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Nach einer siebenwöchigen Rekordrally dürfte der Dax (DAX 40) auch mit einem leichten Plus in die verkürzte Handelswoche vor Ostern starten. Der Broker IG taxierte den Dax am Montag rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 18 231 Punkte. Bei knapp 18 226 Punkten hatte er am Freitag einen weiteren Höchststand erreicht und damit seinen Zuwachs 2024 auf fast 9 Prozent ausgebaut. Diese Woche wird nur bis zum Gründonnerstag gehandelt. Am Karfreitag bleiben die Börsen feiertagsbedingt geschlossen.

USA: - REKORDWOCHE ENDET ETWAS SCHWÄCHER - Die Anleger an der Wall Street haben nach der jüngsten Rekordjagd am Freitag Gewinne mitgenommen. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss mit einem Minus von 0,77 Prozent bei 39 475,90 Punkten praktisch auf seinem Tagestief. Dennoch schaffte der US-Leitindex einen Wochengewinn von rund zwei Prozent. Die abgelaufene Woche stand im Zeichen der geldpolitischen Aussagen der US-Notenbank. Die Fed steuert zwar unverändert auf eine Lockerung ihrer straffen Geldpolitik zu, was die wichtigsten US-Indizes zuletzt auf weitere Höchststände getrieben hatte. Die Währungshüter scheinen es aber nicht allzu eilig zu haben.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenstart keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der Tokioter Leitindex Nikkei-225 (Nikkei 225) schloss am Montag 1,2 Prozent tiefer. Etwas freundlicher war die Stimmung hingegen in China. Dort legte der CSI 300 zuletzt um 0,2 Prozent zu. Der Hongkonger Hang Seng gewann 0,1 Prozent.

DAX 18205,94 0,15

XDAX 18232,18 0,40

EuroSTOXX 50 5031,15 -0,42

Stoxx50 4395,93 -0,15

DJIA 39475,90 -0,77

S&P 500 5234,18 -0,14

NASDAQ 100 18339,44 0,10°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 133,08 -0,03%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,0819 0,10

USD/Yen 151,23 -0,14

Euro/Yen 163,61 -0,06°

ROHÖL:

Brent 85,81 0,38 USD

WTI 81,05 0,42 USD°

