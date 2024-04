dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursgewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Nach dem erneuten Rutsch unter die Marke von 18 000 Punkten winkt dem DAX am Freitag wieder etwas Stabilisierung. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel 0,4 Prozent höher auf 17 993 Punkte. Damit würde er auf Wochensicht rund anderthalb Prozent zulegen - und könnte die dreiwöchige Korrektur von seinem Rekordhoch bei 18 567 Punkten zunächst stoppen. "Nach den starken Quartalsberichten von Alphabet und Microsoft ist die Enttäuschung über den Meta-Ausblick erst einmal vergessen", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

USA: - KURSDÄMPFER - Enttäuschende Quartalszahlen und ein im ersten Quartal schwaches US-Wirtschaftswachstum haben am Donnerstag an den New Yorker Börsen ihre Spuren hinterlassen. Die Indizes quittierten die Zahlen von Meta, Caterpillar und IBM mit Kursverlusten. Gerade im Internetsektor wurde die Sorge größer, dass die Bewertungen zu anspruchsvoll geworden sind. Im Verlauf konnten die Indizes ihre Verluste aber reduzieren. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,98 Prozent tiefer auf 38 085,80 Punkte.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben trotz mauer Vorgaben aus den USA zum Wochenausklang Kursgewinne verzeichnet. Nachbörslich hatten in den USA starke Quartalsberichte von Alphabet und Microsoft für eine positive Anlegerstimmung gesorgt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte kurz vor dem Handelsende um 1,1 Prozent zu. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen gewann ein Prozent und der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte sogar um zwei Prozent.

^

DAX 17917,28 -0,95%

XDAX 17950,54 -0,71%

EuroSTOXX 50 4939,01 -1,02%

Stoxx50 4376,55 -0,41%

DJIA 38085,80 -0,98%

S&P 500 5048,42 -0,46%

NASDAQ 100 17430,50 -0,55%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 129,77 0,05%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0722 -0,07%

USD/Yen 156,21 0,36%

Euro/Yen 167,48 0,28%°

ROHÖL:

^

Brent 89,36 0,35 USD

WTI 83,86 0,29 USD°

/jha/