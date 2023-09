dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursgewinne zum Wochenstart

FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Die Hängepartie am deutschen Aktienmarkt geht zum Start in die neue Woche erst einmal weiter. Es herrscht weiter Unsicherheit, ob die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank den Zinserhöhungskurs im September fortsetzen werden. Der Broker IG taxierte den Dax (DAX 40) am Montag rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start auf 15 885 Punkte und damit 0,28 Prozent höher. Insgesamt könnte der Handel in ruhigen Bahnen verlaufen, da die Wall Street wegen eines Feiertages geschlossen bleibt und daher Impulse aus den USA fehlen. Die Zinsunsicherheit - sowie Konjunktursorgen mit Blick auf China - hatten den Dax im August teils deutlich belastet und unter die Marke von 15 500 Punkten gedrückt. Es folgte zwar eine Erholung, die Marke von 16 000 Punkten erwies sich aber bislang als eine zu hohe Hürde.

USA: - LEICHTE KURSGEWINNE - Anzeichen für eine Abkühlung des Arbeitsmarktes haben am Freitag die Hoffnungen auf eine Zinspause der US-Notenbank untermauert. Den New Yorker Börsen gab das aber keine Impulse mehr. Mit der Kurserholung der vergangenen Tage, die von weiteren schwachen Daten gestützt worden, aber schon am Donnerstag abgeebbt war, war der Arbeitsmarktbericht wohl überwiegend eingepreist. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss am Freitag mit einem Plus von 0,33 Prozent auf 34 837,71 Punkte.

ASIEN: - FREUNDLICHER WOCHENSTART - Die Aktienmärkte in Asien sind mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Der japanische Nikkei 225 gewann kurz vor dem Handelsende am Montag 0,5 Prozent. Die Hoffnung auf eine Pause bei den Zinserhöhungen in den USA treibt weiterhin an. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, stieg im späten Handel um rund 1,4 Prozent. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte nach dem Feiertag am Freitag um 2,6 Prozent zu.

