dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursverluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - ETWAS SCHWÄCHER - Auch am vorletzten Börsentag 2022 dürfte das Aufwärtspotenzial am deutschen Aktienmarkt begrenzt sein. Die Vorgaben aus dem späten US-Aktienhandel sind belastend: Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) hatte wegen aufkommender Sorgen über die rasant steigenden Covid-Infektionen in China am Vorabend gut ein Prozent verloren und nur knapp über dem Tagestief geschlossen. Auch Asiens große Börsen meldeten am Donnerstag Verluste. Rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex Dax (DAX 40) 0,33 Prozent niedriger bei 13 880 Punkten. Damit entfernt sich der Leitindex wieder etwas weiter von der Marke von 14 000 Zähler, um die er zuletzt gependelt war. Die Handelsvolumina dürften derweil weiter zurückgehen.

USA: - VERLUSTE - Die Hoffnung auf eine Jahresschluss-Rally scheint sich für die Anleger am US-Aktienmarkt erledigt zu haben. Am Mittwoch gaben Standardwerte wie Technologie-Aktien deutlich nach. Die Anleger sorgen sich angesichts rasant steigender Covid-Infektionen in China vor einer neuerlichen weltweiten Ausbreitung des Virus mit möglicherweise neuen Varianten, nachdem China sich jüngst von der Null-Covid-Politik verabschiedet und weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen hatte. In den USA müssen ab dem 5. Januar Reisende aus China zur Einreise wieder einen negativen Corona-Test vorweisen. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) verlor zur Wochenmitte 1,10 Prozent auf 32 875,71 Punkte.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag schwächer tendiert. Die gedrückte Stimmung an den US-Aktienmärkten wirkte sich auch dort aus. In den USA wächst angesichts rasant steigender Covid-Infektionen in China die Sorge vor einer neuerlichen weltweiten Ausbreitung des Virus mit möglicherweise neuen Varianten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,9 Prozent tiefer. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen fiel zuletzt um 0,5 Prozent und der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte 0,9 Prozent ein.

^

DAX 13925,60 -0,50

XDAX 13873,34 -0,78

EuroSTOXX 50 3808,82 -0,63

Stoxx50 3677,61 -0,18

DJIA 32875,71 -1,10

S&P 500 3783,22 -1,20

NASDAQ 100 10679,35 -1,32°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 133,60 0,07%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0623 0,14

USD/Yen 133,6730 -0,61

Euro/Yen 142,0100 -0,46°

ROHÖL:

^

Brent 82,80 -0,46 USD

WTI 78,40 -0,56 USD°

/jha/